Ukrajinci nedosáhnou na pomoc ani lepší práci, kritizuje novinářka. Ministerstvo: Děláme, co se dá

Kvůli ruské invazi opustily Ukrajinu miliony lidí. Statisíce našly útočiště v Česku. Uprchlíci jsou již částečně začleněni do dávkového systému, jak pro Český rozhlas Plus vysvětluje koordinátorka z Ministerstva práce a sociálních věcí Aneta Ečeková Maršálová (STAN), která kandiduje v nadcházejících sněmovních volbách. „Ale není to český dávkový systém. Z toho je to jenom mimořádná okamžitá pomoc,“ namítá novinářka z deníku Alarm Saša Uhlová. Praha 0:10 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saša Uhlová a Aneta Ečeková Maršálová (STAN) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Nevládní organizace, které uprchlíkům pomáhají, teď vyhodnotila, jak stát zvládl jejich začleňování. Na jedné straně vládu chválí za to, že se jí podařilo přijmout tolik ukrajinských uprchlíků, na druhé straně ale kritizují, že jim nebyla schopná zajistit dlouhodobou podporu. Dělá stát v oblasti začleňování ukrajinských uprchlíků dost?

Ečeková Maršálová: Nemůže se to vyčlenit z celého systému, je to komplexní, meziresortní, mezioborový přístup. Spíš bychom se mohli bavit o konkrétních přístupech, konkrétních oblastech. Ale v globálu bych řekla, že děláme, co se dá.

Uhlová: Ne, stát nedělá dost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Daří se integrovat Ukrajince? Poslechněte si celý díl pořadu Pro a proti, debatují novinářka z deníku Alarm Saša Uhlová a koordinátorka z ministerstva práce a sociálních věcí Aneta Ečeková Maršálová (STAN, kandiduje do Sněmovny)

Proč ne?

Uhlová: Řeknu jednu věc, kterou považuji za důležitou. Máme tady lidi, kteří přišli z jiného státu, kteří jsou napříč sociálními skupinami, to znamená, že by teoreticky mohli tady dělat různé práce. Někteří z nich jsou vzdělaní, jiní ne.

Řada z těch, kteří jsou vzdělaní, pracují jako uklízečky nebo dělají nekvalifikovanou práci někde v továrnách, protože nedostali možnost naučit se dobře česky a pracovat na výši své kvalifikace.

Paní Ečeková Maršálová, není to selhání integračního procesu ukrajinských uprchlíků, když řada z nich, jak ukazují průzkumy, pořád vykonává nekvalifikovaná zaměstnání?

To je otázka opravdu na delší dobu, ale pokud tady máme pár minut, tak bych se ráda držela konkrétních čísel. Proto jsem s dovolením vzala kolegyni i vám podklady, které jsou velice aktuální.

9:45 Krchová: Ukrajincům u nás chybí jistota budoucnosti. Podmínky trvalého pobytu by nesplnili ani Češi Číst článek

Z tvrdých dat vyplývá, že zaměstnanost je poměrně vysoká a do našeho státního rozpočtu tím pádem přispívají osoby s dočasnou ochranou mnohem více…

Nezlobte se, že vás přerušuji, ale výhrada, kterou jsme slyšeli od paní Uhlové, se netýkala toho, že by snad zaměstnanost Ukrajinců nebyla vysoká. Ale týkala se toho, že řada z nich vykonává nekvalifikovaná povolání, byť třeba přišli s kvalifikací.

Ano, s tím souhlasím, ale opět je to vytržené z kontextu. Nelze takto globalizovat. Jsou kvalifikovaná zaměstnání a jsou nekvalifikovaná.

Takže jsem vám předložila i tabulku, kde je to rozpracované podle odvětví. Je to živý organismus, stále se ta adaptace a integrace vyvíjí. Jsou snahy, aby kvalifikované síly opravdu vykonávaly tu svoji vlastní kvalifikaci, nebo si ji rozšířil na našem území.

Dávkový systém

Paní Ečeková Maršálová, vysvětlete, proč dosud nejsou ukrajinští uprchlíci zařazeni do dávkového systému?

To je spíš politická otázka. Je to vždycky o hledání kompromisu většinového systému, pokud se hlasuje o jednotlivých úpravách.

A ten kompromis tedy není? Opravte mě, jestli se pletu, ale vláda před časem slibovala, že ukrajinští uprchlíci budou začleněni do českého dávkového systému, ovšem nestalo se to. A vy říkáte, že je to z toho důvodu, že na tom nebyla politická shoda.

Ečeková Maršálová: Částečně již v některých dávkách jsou. Nemohu říct, že stoprocentně nejsou. A s tím, že vstoupí do celkového dávkového systému, se také počítá. Až na to, že to nelze ze dne na den. Takže zatím jsou odhady, že to bude koncem roku 2026.

Uhlová: A v jakých (dávkách již jsou začleněni)?

Ečeková Maršálová: Je to hlavně mimořádná okamžitá pomoc, humanitární dávka základní a pak humanitární dávka zvýšená pro osoby se zdravotním postižením, která teď prochází úpravou čerstvě od 1. července.

OVĚŘOVNA: Při nehodě s ukrajinským autem platí škody Češi, tvrdí politik. Šíří nepravdivou informaci Číst článek

Paní Uhlová, není to tak, že by Ukrajinci neměli nárok na žádnou sociální podporu, na určitou podporu nárok mají. Proč to nestačí?

Samozřejmě. Ale není to český dávkový systém. Z toho je to jenom skutečně ta mimořádná okamžitá pomoc. Povím teď kraťoučký příběh paní, která se dostala do strašných problémů, vypnuli jí doma elektřinu a tak dále. Málem přišla o bydlení, měla velké problémy.

Já jsem četla papír z Úřadu práce, který požádala o dávku, a oni ji odmítli ze dvou důvodů. Ještě dodávám, že jí nevzali dítě do školy, to znamená, že nemohla mít stálou práci, ale potom už ve chvíli, kdy byla v těch problémech, tak to dítě do školy nastoupilo. To znamená, že tam byla velká šance, že tu situaci zlepší.

A (Úřad práce) jí dávku odmítl ze dvou důvodů. Za prvé řekli, že si o to požádala pozdě, že problémy začala mít na jaře a zažádala si až o několik měsíců později, ale ona se to snažila vyřešit jinak. A za druhé, že má nízké příjmy. To jsem skutečně viděla černé na bílém.

Lidé, kteří pracují přímo s klienty v terénu, říkají, že často je to odmítané, ty MOPky (mimořádná okamžitá pomoc). Já mám tu zkušenost taky takto zprostředkovanou. A když píšu na ministerstvo práce a sociálních věcí, jak to mám vyřešit a píšu ty kazuistiky, tak mi vždycky napíšou, ať si zažádají o MOPku.

Ale já mám právě tu zkušenost, že tu MOPku pak lidé nedostanou. Anebo ano, ale MOPka je jednou ta dávka, ale není to něco, co může řešit situaci člověka, který je třeba v předdůchodovém věku, není ještě zranitelný, ale už nesežene práci, protože nemá zdravotní stav a neumí česky, takže by musel pracovat fyzicky.

Celou debatu si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.