Kde budou bydlet lidé z Ukrajiny? Solidární podpora se prodlouží, část Ukrajinců na tržní nájmy nemá

Stát zatím nemá jasno v tom, kde v příštím roce ubytovávat ukrajinské uprchlíky a jak dlouho je finančně podporovat. Původně chtěly úřady od začátku roku omezit bezplatné ubytování třeba v hotelích nebo penzionech. Podle neziskových organizací by taková rychlá změna byla zvlášť přes zimu nedomyšlená a nehumánní. Najít si a taky zaplatit vlastní byt je totiž pro mnoho uprchlíků stále velmi obtížné. Praha 12:49 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle statistik hasičského sboru bydlí ve zhruba devíti tisících ubytovacích zařízeních asi 70 tisíc ukrajinských uprchlíků. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lidé, kteří v Česku pomáhají ubytovat ukrajinské uprchlíky, mají nárok na takzvaný solidární příspěvek. Jeho vyplácení by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí nyní prodlužovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ukončení bezplatného bydlení už tuto zimu by poslalo uprchlíky na ulici, upozorňují nevládní organizace. Celou reportáž si můžete poslechnout zde.

„Budeme navrhovat prodloužení podmínek, podle kterých je poskytovaný příspěvek pro solidární domácnost i poté, co skončí platnost aktuálního nařízení vlády, tedy ke konci roku,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Eva Davidová.

V posledních týdnech ministerstvo pozoruje pokles počtu lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou, kteří využívají bydlení v českých domácnostech a bytech. Za září úřady práce vyplatily celkem 17 tisíc solidárních příspěvků. Před půl rokem v dubnu to bylo přibližně o 10 tisíc více.

Rezort zvažuje, že by podobný solidární příspěvek mohly dostávat i právnické osoby, které uprchlíky ubytují v bytech. Mohl by se tak podpořit přechod běženců ze státem placeného hromadného ubytování, které teď organizují kraje.

Kupka: Oceňuji, že Ukrajinci pomáhají vlasti a vracejí se. Pokud sem utekli, tak jen na nezbytně nutný čas Číst článek

Podle statistik hasičského sboru bydlí ve zhruba 9000 ubytovacích zařízeních asi 70 tisíc lidí z Ukrajiny. Kraje mají smlouvy s ubytovateli většinou uzavřené do konce tohoto roku, nebo do konce března.

Lex Ukrajina IV

První návrh takzvaného Lex Ukrajina IV od ministerstva vnitra počítal s tím, že by si někteří Ukrajinci museli bydlení například v penzionech nebo na ubytovnách platit od února sami. Týkalo by se to všech, kteří v takzvaném nouzovém ubytování bydlí déle než pět měsíců.

Tuto úpravu ale kritizovalo například Konscorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Hrozilo by podle nich, že by se někteří uprchlíci ocitli bez bydlení.

„Velmi vítáme, že z Lex Ukrajiny IV je tento návrh vyňat a lépe se promyslí a připraví. Lidé budou mít dost času se připravit, až s koncem prvního roku dočasné ochrany přijde zásadnější změna. Myslím, že je taky důležité vytvořit mechanismus jiné formy podpory,“ zdůraznila pro Radiožurnál ředitelka konsorcia Andrea Krchová.

Ukrajinci jsou hrdinové. Na první pohled trochu drsní, ale život se s nimi nemazlil, říká Kristýna Baše Číst článek

Podle dat úřadů práce v Česku na konci září pracovalo asi 90 tisíc ukrajinských běženců. I přes to jsou často v těžké finanční situaci.

Pokud by stát zastavil ubytování zdarma a zároveň i takzvanou humanitární dávku, mohlo by se podle analýzy společnosti PAQ Research ocitnout v příjmové chudobě až 85 procent uprchlíků.

„Ti, co mohou pracovat, jen obtížně uplatní svoji kvalifikaci kvůli jazykové bariéře a dalším překážkám. Proto často pracují na nízko kvalifikovaných pozicíchh nebo na dohody o provedení práce. Nedostatek prostředků tak řadě z nich nemožňuje najít si bydlení za tržní ceny,“ doplňuje migrační koordinátorka Charity Klára Boumová.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové konec bezplatného ubytování v chystané novele nakonec nebude.

„Toto opatření, které bylo v návrhu Lex Ukrajina IV, budete vyňato. Na úrovni ministerstva práce a sociálních věcí stále diskutujeme, jak nastavit podporu pro ty skupiny uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou nějak zvlášť zranitelní a nemohou plně platit své životní náklady sami s naprosto objekt zimních důvodů,“ dodává zmocněnkyně.

Podle Laurenčíkové by mělo jít třeba o matky velmi malých dětí, seniory nad 65 let a taky lidi se zdravotním nebo duševním znevýhodněním a ty, kteří o ně pečují.

Do Prahy stále míří uprchlíci z Ukrajiny. Sehnat bydlení je problém, pomoc nabízí méně lidí než dřív Číst článek

Trvalá ubytování

Kam by se uprchlíci mohli z hotelů a penzionů, ale třeba i z českých domácností trvaleji přesunout, chce vládní zmocněnkyně projednat i s ministerstvem pro místní rozvoj, obcemi a kraji.

„Domníváme, že je nutné zatím zachovat všechny cesty podpory, které už nyní jsou. Případně tedy rozšiřovat na další. Zároveň je důležité přemýšlet nad tím, jak přesunout lidi, kteří nemají možnost aktivního začlenění na trh práce, do standardního sociálního systému,“ upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Zmíněným přesunem by uprchlíci mohli dosáhnout na běžné podpory a přesunout se i do soukromého bydlení.