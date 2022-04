Část Ukrajinců preferuje online výuku před českými školami. Bojí se, že jinak nedostanou vysvědčení

České ministerstvo školství řeší uznávání českého vzdělávání na Ukrajině. Některé děti uprchlíků totiž před docházkou do českých škol upřednostňují ukrajinskou distanční výuku. Bojí se, že by pak po návratu do vlasti nedostali vysvědčení. Praha 16:00 10. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku bylo minulý týden zaregistrovaných 125 tisíc ukrajinských uprchlíků od tří do 18 let. Do českých škol ale chodí jen někteří z nich (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ruská invaze na Ukrajinu trvá už sedmý týden a ze země mezitím uprchlo 4,5 milionu lidí, většinou žen a dětí. V Česku bylo minulý týden zaregistrovaných 125 tisíc ukrajinských uprchlíků od tří do 18 let, do tuzemských škol ale chodí jen někteří z nich.

Přibývá navíc případů, kdy ukrajinské děti přestávají české školy navštěvovat. Některé se raději účastní online výuky, kterou organizují ukrajinské školy.

Chtějí mít jistotu, že jim Ukrajina vzdělání uzná. „Část škol říká: ‚Ano, ukrajinští rodiče v určitém čase omlouvají děti na to, aby měly čas na online výuku v ukrajinštině, protože mají strach a věří, že válka v nejbližších týdnech skončí a oni se vrátí.‘ Chtějí tedy, aby na Ukrajině dostaly děti vysvědčení,“ potvrzuje pro Radiožurnál ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Jím vedený resort se teď snaží s ukrajinskou stranou věc řešit. Žádá od Kyjeva potvrzení, že dětem uprchlíků uzná vzdělání, které dostanou v Česku.

„Jsme v jednání s ukrajinským ministerstvem školství, respektive s ukrajinským velvyslanectvím, protože potřebujeme jednoznačné stanovisko, že české vzdělání bude po případném návratu na Ukrajinu započítáno jako nedílná součást vzdělávání v ukrajinských školách,“ přibližuje náměstek ministra školství Petr Mareš.

Dohoda je podle něj na dobré cestě. Úřady jen čekají, až Ukrajina vydá stanovisko oficiálně.

Některé odhady mluvily o tom, že do českých škol se přihlásila zhruba třetina uprchlických dětí.

Třeba předseda školského výboru sněmovny a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) ale poznamenává, že u něj v kraji je to méně. Na základních školách je tam podle něj zhruba 400 ukrajinských dětí.

K možnosti distanční ukrajinské výuky je Vondrák skeptický. „Všichni víme, jak distanční vzdělávání funguje, navíc když je to na Ukrajinu. Když vidím v asistenčních centrech ty lidi s igelitkami, určitě nemají počítače, nemají nic, co by mohli k té distanční výuce využít. Hlavně si myslím, že je tam ten sociální rozměr toho, že když jsou děti ve škole, tak rodiče mohou jít případně do práce,“ říká.

„Takže myslím, že byť je to pro nás náročné, tak bych spíše vítal tu možnost je integrovat do našeho vzdělávacího systému. To si myslím, že bude určitě lepší, než je nechat doma na distančních kurzech,“ dodává.

Přesné statistiky o nových ukrajinských žácích ve školkách a základních i středních školách bude mít ministerstvo školství příští týden. Termín pro nahlášení počtů vypršel v pátek 8. dubna.

Na střední školy s maturitou si podalo přihlášku přes 1280 ukrajinských uprchlíků. Téměř všichni z nich mají zájem o čtyřleté obory. Ministerstvo školství přitom odhaduje, že v Česku už může být až 25 tisíc mladých Ukrajinců, kteří věkem přísluší na střední školy. Zájem tedy zas tak velký není. Mimo jiné kvůli češtině - zatímco na základních školách se u uprchlíků její znalost nevyžaduje, ve středním vzdělání už ano.