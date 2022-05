Ukrajinka řidiči zaplatila, i když měla jet zdarma. Do obchodu se ale bez autobusu nedostane

Český rozhlas Ostrava získal svědectví Ukrajinky, která opakovaně musela platit za autobus, i když ho má mít zdarma. Dokládají to i lístky, které si matka dvou dětí uchovala. Žije v obci Ludvíkov na Bruntálsku, kde není obchod a tak musí regionálními autobusy jezdit pro jídlo do sousední obce. Moravskoslezský kraj přitom válečným uprchlíkům z Ukrajiny i nadále umožňuje cestování regionálními autobusy zdarma, musí jen předložit nutné doklady. Ostrava 18:43 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světa musí na nákup jezdit do vedlejší vesnice | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

Čtyřicetiletá Světa stojí na zastávce uprostřed Ludvíkova, vesnice v srdci Jeseníků. Kolem nás jsou hory a autobus je klíčovou spojnicí s okolím. Tehdy cestovala i se starší dcerou.

Vzpomíná, že řidiči ukázala pas, vízum, ale stejně jí řidič řekl, že má za cestu platit. Byla překvapená, autobusem na této lince jela už vícekrát a dosud se jí to nestalo. Ještě jednou se proto řidiče zeptala, jestli má platit a on zopakoval, že má.

Vystudovaná ekonomka Světa si jízdenky schovala a vysvětluje, že tady autobus nutně potřebuje pro každodenní život. „Není tady obchod, lékárna, nic,“ popisuje, proč musí jezdit do sousedního Vrbna pod Pradědem.

K útratě za pár rohlíků, mléko a jogurty si tak nedobrovolně musela přičíst 64 koruny. Přitom ukrajinští váleční uprchlíci mají stále cestování v autobusové dopravě v Moravskoslezském kraji zdarma, jak to potvrdil Aleš Stejskal, ředitel společnosti KODIS, která dopravu v regionu koordinuje.

Dopravce se omluvil

„Ten řidič jí to uznat měl. Pokud ona dokáže říct, který to byl spoj v který den, tak se dá snadno zjistit, co to bylo za řidiče. A můžeme dopravce znovu požádat, aby řidič byl znovu upozorněn,“ dodává Stejskal.

Světa jela linkou společnosti Transdev. Ofocené jízdenky poslal Český rozhlas provoznímu řediteli firmy Romanu Havkovi. „My tyto i ostatní řidiče opětovně upozorníme na skutečnosti, za jakých podmínek ukrajinské občany bezplatně přepravovat. Ale věřím, že teď po nějakém upozornění a pohovoru s jejich vedoucím pracovníkem už k tomu určitě docházet nebude. A cestující se samozřejmě za tyto komplikace omlouváme a věříme, že k nim již nebude docházet,“ ujišťuje ředitel.

Podle koordinátora regionální dopravy jde o třetí podobný případ v Moravskoslezském kraji.