Pro Ukrajince cvičící v Libavé se stal kaplan nepostradatelným. Překládá a vede mše

Většina Ukrajinců, kteří ve výcvikovém prostoru na Libavé absolvují základní vojenský výcvik, nerozumí česky ani anglicky. Jelikož kaplan Rostislav Strojvus pochází z Ukrajiny, stal se coby tlumočník pro stovky vojáků naprosto nepostradatelným.

On sám coby překladatel v Libavé působí už třetí měsíc. „Díky překladu má člověk možnost dostat se k těm lidem hlouběji a poznat jejich starosti. V táboře můžeme každou neděli společně slavit mši svatou. Člověk prožívá jak s našimi vojáky, tak s vojáky z Ukrajiny jejich starosti a prosby a snaží se jim vyjít vstříc a pomoct, pokud je možnost,“ říká Radiožurnálu Rostislav Strojvus.

Kaplan dále pokračuje: „Je pravda, že v tento těžký okamžik si každý člověk hledá své místo. Čím může efektivně pomoct. A já se cítím, že teď mám příležitost vydat ze sebe maximum toho, abych těmto lidem pomohl v jejich nelehké situaci.“

Vedoucí výcviku ukrajinských vojáků Martin Krč tvrdí, že bez pomoci překladatele by většina odborný výklad vůbec nepochopila. Kromě Rostislava Strojvuse má teď k dispozici na tři desítky proškolených tlumočníků.

„Někdy to není jenom o tom překladu. Občas je to i o tom pochopit myšlenku, co chce člověk říct a přeložit ji. Protože někdy, když je potřeba naučit odborné věci a tlumočník o tom nemá jisté povědomí, tak to přeloží slovo od slova, ale Ukrajincům to nic nedá. Takže občas je skutečně důležitější přeložit myšlenku, než konkrétní slovo,“ vysvětluje Krč.

Jeho ukrajinský protějšek velitel Ihor oceňuje užitečnost tlumočníků. Říká, že až na pár jedinců jeho jednotka angličtinu vůbec neovládá.