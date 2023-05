Putin dobře ví, že když ztratí Krym, tak celá jeho klika končí u moci, říká reportér Boháč

Rusko v posledních dnech provedlo masivní vzdušné útoky na ukrajinská města. Jak z Kyjeva popisuje šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč, podle místních šlo o nejděsivější útok od loňského dubna, většinu raket se ale podařilo sestřelit, údajně včetně hypersonických střel Kinžál. „Pokaždé, když sem přijedu, tak je tu nějaký nový zdroj hrdosti na ukrajinskou armádu. Sestřelení potvrzené není, ale lidé z toho mají obrovskou radost,“ přibližuje. Praha 13:42 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinská ofenziva by podle reportéra Vojtěcha Boháče mohla směřovat na jih na Krymský poloostrov, nebo přímo na město Doněck | Foto: Amálie Berková | Zdroj: Český rozhlas

Potvrzené není ani ruské tvrzení o zničení systému protivzdušné obrany Patriot. Ten je podle Boháče rozsáhlý a baterie se skládá z více jednotek, takže jedna střela by ji zničit nedokázala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Vojtěch Boháč, šéfredaktor serveru Voxpot

„Jako reportér si musíte ten obrázek skládat z mnoha různých informací, vést rozhovory s lidmi mimo záznam. A pak když jste nejlépe přímo na těch místech, kde se něco děje, a vidíte to na vlastní oči. Tím to můžete potvrdit, nebo vyvrátit, ale nejsem tu pro to, abych jen přebíral informace z ukrajinských zdrojů,“ konstatuje.

Sami Ukrajinci prý v sobě mají od prvního dne války hluboce zakódováno, že nemají naskakovat na spekulace a že je třeba si držet chladnou hlavu. Týká se to i plánované ukrajinské protiofenzivy, kterou napjatě očekávají Západ i Rusko.

„Panuje obrovská důvěra v generální štáb a generála Zalužného, že to dobře naplánují. Nálada mezi lidmi je spíš taková, že nechme se překvapit, nemusíme všechno vědět, protože kdyby to všichni věděli, tak to ví i Rusové,“ popisuje Boháč.

Kam povede útok

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulých dnech podnikl cestu po evropských spojencích a zdá se, že Ukrajina má nakročeno k získání stíhaček F-16, o které dlouho usilovala. Právě ve vzduchu totiž Rusové stále mají převahu.

„Od samého začátku války Ukrajina přesvědčovala spojence o tom, že ji mohou podporovat úplně čímkoli, aniž by Rusko použilo jaderné zbraně. Tento přístup pomalu nese ovoce a Ukrajině se daří přesvědčovat západní země k poskytnutí podpory, která se zdála nereálná ještě před nějakou dobou,“ poznamenává Boháč.

Rusko stále má převahu ve vzduchu, a právě západní stíhačky by byly pro úspěch ofenzivy důležité.

„Slyšel jsem z docela vysokých míst, že jedním ze směrů protiofenzivy by mohlo být přímo město Doněck. To mě překvapilo, protože obrana je tam doopravdy hluboká a bylo by potřeba precizní raketové dělostřelectvo a silná letecká podpora, aby se na to vůbec mohlo pomýšlet,“ zdůrazňuje.

Ukrajinská ofenziva by také mohla směřovat na jih a pevninský most mezi Ruskem a okupovaným Krymem.

„Ten je naprosto nejzásadnější, s tím žije a padá současný ruský režim. Ztratit Doněck by byla velká rána, ale ztrátu Krymu už by nešlo vykomunikovat. Režim si to uvědomuje, proto naznačoval, že boj o Krym znamená riziko jaderné eskalace. Putin dobře ví, že když ztratí Krym, tak celá jeho klika končí u moci,“ uzavírá novinář.