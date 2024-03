Ukrajinská tajná služba pomohla odhalit proruskou síť v Česku. Vyšetřování probíhá v Belgii i Polsku

Ukrajinská tajná služba SBU pomohla české kontrarozvědce odhalit proruskou vlivovou síť v Praze zaměřující se na europoslance. Napsala to v neděli ukrajinská tisková agentura Ukrinform s odvoláním na své zdroje. Ty agentuře řekly, že česká Bezpečnostní informační služba (BIS) odhalila před blížícími se červnovými volbami do Evropského parlamentu síť, kterou řídil spojenec ruského prezidenta Viktor Medvedčuk. Kyjev 17:56 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní informační služba upozornila, že je server Voice of Europe bezpečnostní hrozbou s vazbami na Rusko | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proruská síť platila politikům za to, aby v evropských médiích chválili Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina, píše Ukrinform, podle něhož propagandistická síť také publikovala protiukrajinské a protievropské materiály na platformě nazvané Voice of Europe. Podle zdrojů agentury členové sítě usilovali o to, aby se do Evropského parlamentu dostalo co nejvíce proruských politiků.

Český premiér Petr Fiala ve středu informoval o zařazení několika ruských subjektů na národní sankční seznam. Jde o zmíněnou společnost Voice of Europe, která je v Česku zaregistrovaná na polského občana. A figuruje na něm nově také politik a podnikatel Viktor Medvedčuk s politikem Arťomem Marčevským.

Osoby nově zařazené na sankční seznam usilovaly o získání vlivu v zemích Evropské unie a následně v Evropském parlamentu (EP). Stát nemá informace o tom, že by se to týkalo českých politiků a občanů, řekl tehdy Fiala.

BIS na síti X napsala, že její akce odhalila, jakým způsobem Rusko vlivově působí na území států EU a jak se snaží ovlivňovat politické procesy. Deník N mezitím uvedl, že BIS odhalila Ruskem organizovanou síť, která se snažila v různých evropských zemích ovlivnit volby do europarlamentu.

Podle kontrarozvědky se v Praze předávala hotovost protisystémovým politikům z Německa, další peníze mířily na provoz proruského zpravodajského webu, napsal server.

Podle kontrarozvědky se v Praze předávala hotovost protisystémovým politikům z Německa, další peníze mířily na provoz proruského zpravodajského webu, napsal server.

Ukrinform píše, že řada evropských politiků, kteří byli Putinovými stoupenci, nyní utrpěla vážnou ránu, neboť mnozí europoslanci požadují důkladné vyšetření ruského vlivu a potrestání kolegů, kteří dostávali ruské peníze.

Činností proruské sítě se zabývají podle dostupných informací také zpravodajské služby dalších zemí. Na rozbití ruské propagandistické sítě podle dřívějšího vyjádření belgického premiéra Alexandera De Crooa spolupracovaly belgické a české zpravodajské služby.

Mluvčí polského vládního koordinátora tajných služeb Jacek Dobrzyński před několika dny podle portálu Onet oznámil, že polská kontrarozvědka ABW vyšetřuje činnost proruské špionážní sítě zaměřené proti členským státům a orgánům Evropské unie. Spolupracuje přitom s Českem.

Šéf nizozemské vlády Mark Rutte v pátek uvedl, že případem se zabývají i nizozemské zpravodajské služby.