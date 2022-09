Nestydět se a co nejvíc mluvit. To je první úkol pro děti z Ukrajiny, které nastoupily do českých škol

Děti mají za sebou první týden ve škole. A to i školáci původem z Ukrajiny, kteří s rodiči utekli před válkou do Česka. Do základních škol v Ústeckém kraji jich podle krajského odboru školství nastoupily necelé tři tisíce, z toho zhruba 80 do školy na prosetickém sídlišti v Teplicích. Teplice 14:12 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jde o to pomoci dětem zvládnout ten strach a zapojit je do nového prostředí. | Zdroj: Profimedia

S dorozuměním pomáhá dětem psycholožka Olga Gabor, která z Ukrajiny přišla už před sedmi lety. I ona do školy nastoupila 1. září coby adaptační koordinátorka – i pro ukrajinské děti.

„Nejvíc jde o to pomoci dětem zvládnout ten strach a zapojit je do nového prostředí. Také se musí naučit mluvit a nebát se. Děti vidí, že jim někdo rozumí – chytnou mě za ruku, to mě hodně potěší. Spolu se domluvíme. A pak také s třídními učitelkami. Stále k nám navíc přicházejí další děti, tak tu jsem celý den a věnuji se jim,“ popisuje svoji práci Gabor.

Novou školní posilou, která také pomůže ukrajinským školákům, je i speciální pedagožka Veronika Černucká.

„Už jsme se domlouvali, že bude logopedie. Já jsem si včera zjišťovala, jak na tom děti jsou. Ony mají samozřejmě jiný přízvuk a bude jim dělat problémy ř. Zjistila jsem také, že jeden chlapeček, co byl u mě, neumí r,“ popisuje Černucká.

Učitelka 1. B Pavlína Císařová má na starosti osm dětí z Ukrajiny. „My se vlastně teprve seznamujeme. Je důležité, aby chod školy přeložila dětem paní Olga, aby bylo jasné, jak to tady funguje. Musím říct, že se opravdu uklidnily – že už věděly, do čeho jdou.“

To stejné pomáhá nejen dětem, ale i jejich rodinám.