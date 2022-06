Jedničky, nebo slovní hodnocení? Učitelé přemýšlí, jaké vysvědčení dát ukrajinským žákům

Do olomoucké základní školy Řezníčkova chodí sedmnáct dětí z Ukrajiny. „Vysvědčení, které budeme letos dávat, bude jen formální. Nebudeme popisovat, co umí, co neumí, jak se to na normálním slovním vysvědčení dělává. Budou tam jedna až dvě věty,“ přibližuje pro Český rozhlas Olomouc ředitel Miloslav Palát.

Na olomoucké základní škole Stupkova se naopak podle ředitele Pavla Hofírka rozhodli pro vysvědčení se známkami. Upozorňuje ale na to, že takové vysvědčení o ničem nevypovídá.

„Narážíme na potíž, jak žáka hodnotit, za co ho hodnotit a co mu tam napsat. Je pak otázkou, jakou váhu vůbec má to, co mu tam napíšeme,“ říká Hofírek.

„Je samozřejmě jasné, že mu napíšeme jedničky. Ani by to nebylo o co opřít, kdybychom tam dávali trojky, čtyřky, pětky. To je nepřípustné, to nemáme jak zdůvodnit,“ dodává ředitel.

Učitelé podle něj totiž nejsou schopní odhalit, jestli žák dostal špatnou známku z matematiky proto, že učivo neumí, nebo proto, že neporozuměl zadání v pro něj cizím jazyce.

Pro vysvědčení si žáci na většině škol zamíří ve čtvrtek 30. června.