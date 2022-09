‚Zima, záchody kus od nás, voda taky.‘ Část lidí z Ukrajiny stále bydlí v chatách, stěhují se postupně

Krátce před začátkem zimy žije část uprchlíků z Ukrajiny v rekreačních objektech využívaných především pro sezónní bydlení. Typickým příkladem jsou turistické ubytovny nebo kempy. Například v autokempu Rozkoš na Náchodsku strávili utečenci léto v různě upravených buňkách bez vody a sociálního zařízení. Do lepšího se stěhují postupně, po odjezdu sezónních turistů. Česká Skalice 18:20 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valentina, která žije s dcerou v kempu u nádrže Rozkoš | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

„Je tu zima, záchody jsou kus od nás, voda taky, s malým dítětem to není jednoduché,“ říká Valentina a v náručí drží svoji zhruba dvouletou dceru.

Část uprchlíků z Ukrajiny stále nemá jistotu, kde v České republice stráví nadcházející zimu

Stavební buňka, ve které teď spolu žijí, je sice na první pohled hezky upravená, pro vodu, na záchod nebo do sprchy ale musí chodit do několik desítek metrů vzdálené společné budovy. Navíc jim s příchodem podzimního počasí začíná být zima.

Chaty s lepším zázemím sezónní turisté uvolňují postupně a stěhování tak brzy čeká i Valentinu. Jednatel kempu Jan Šnajdr to slibuje jejímu otci Viktorovi: „Tři chaty mají teď vrátit. Takže tam bude Anastazia, Marina i Valentina. Pro ni lepší místo budu mít, ale tebe poprosím, abyste tady ještě vydrželi.“

Viktor a jeho žena tak musí na stěhování počkat. Přesto si nestěžuje, lepší podmínky chce hlavně pro dceru a vnučku. „Všechno je v pořádku, hlavně aby byly v teple ony.“

Až přijdou účtenky za energie



V autokempu Rozkoš žije od jara zhruba pět desítek uprchlíků z Ukrajiny, až na výjimky jde o ženy a děti. Do chat a apartmánů se sociálním zařízením a topením by se do zimy měli přesunout všichni. Navzdory tomu, že následné vytápění nebude pro kemp jednoduché.

„Musíme to nějak utáhnout. Zatím máme do konce roku zastropované ceny energií, ale v příštím roce bude hůř,“ připouští jednatel kempu Šnajdr.

Na každého uprchlíka dostává od státu 200 korun denně, po zvýšení cen energií to ovšem stačit nemusí. „Ale to budeme řešit, až taková situace nastane. Určitě nebudeme nikoho stěhovat na ulici.“

Podobné problémy s ubytováním uprchlíků v prostorách, které nejsou určené pro celoroční bydlení, řeší i jinde – například na turistické ubytovně v Teplicích nad Metují nebo v ubytovně u zimního stadionu v Novém Městě nad Metují.