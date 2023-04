V Česku je 30 tisíc ukrajinských dětí bez rodičů. Na jižní Moravě jim budou pomáhat terénní pracovníci

Od vypuknutí války na Ukrajině přišlo do Česka asi 30 000 dětí bez rodičů. Vyplývá to z informací vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Ukrajinské děti zpravidla doprovodil někdo z příbuzných nebo známých a teď se o ně stará. Na tyto rodiny dohlížejí pracovníci z orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nově by jim měli začít na jihu Moravy pomáhat kolegové, kteří budou primárně v terénu.

Praha 22:40 9. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít