Některé dětí z Ukrajiny studují souběžně dvě školy. Na živo českou a online ukrajinskou, je to ale náročné

Některé děti uprchlíků z Ukrajiny studují momentálně dvě školy. Ze zákona musí chodit do té české, současně se ale snaží na dálku zvládnout učivo ve své rodné zemi. To pro případ, že by se tam v dohledné době s rodiči vrátily. Děti, rodiče i čeští učitelé ale přiznávají, že je to pro ně velmi náročné. Náchod 0:10 7. října 2022

Děti z Ukrajiny by nejraději měly jen jednu výuku, a to online ve své původní škole. Mohly by tak být denně se svými učiteli a bývalými spolužáky. To ale možné není.

Navíc online výuka je často dopoledne, a to musí být ukrajinské děti v české škole. Tam podle zákona musí nastoupit nejpozději po 90 dnech pobytu v Česku.

Řeší to tak, že pokračují v distanční výuce z Ukrajiny formou úkolů, těm se věnují odpoledne, když přijdou z české školy. Nad učením tak ale tráví prakticky celý den a někdy i část víkendu.

Čeští pedagogové upozorňují, že jsou proto školáci unavení, podráždění a někteří mají dokonce i psychické problémy. Chtěli by mít místo onoho dvojího učení různé zájmové kroužky nebo trávit odpoledne jen se svými vrstevníky. To ale nemohou.

Jsou školy, kde se snaží dětem uprchlíků před válkou vyjít vstříc. Například v Základní škole Tomáše G. Masaryka v Náchodě umožnili jednomu z žáků to, aby se jeden den v týdnu přihlašoval na online ukrajinské vyučovací hodiny dopoledne z budovy české školy. Vyčlenili mu na to volnou třídu, kde je po tu dobu sám a má tam klid. To je ale spíše výjimka.

Ani domácí výuka s rodiči nepřichází pro ukrajinské děti v úvahu. Rodiče by totiž museli mít mít vysokoškolské vzdělání a probírat s dětmi stejnou látku, jakou mají ve škole, aby žáci následně zvládali pravidelné přezkoušení. To je pro dospělé, kteří nedávno přišli do České republiky z Ukrajiny a často ještě neumí dobře česky, vlastně nemožné.