Devítiletá gymnastka Polyna může opět trénovat. Ukrajinskou uprchlici přijal klub v Havířově

Rodinu malé gymnastky Polyny vyhnala z Ukrajiny ruská agrese. Ze země ujížděli autem několik dní, vyčerpaní se ocitli v neznámé zemi, které nerozuměli. První dny našli azyl u své krajanky Olgy v menším rodinném domku v ostravské části Michálkovice. Radiožurnál sledoval osud malé gymnastky a její rodiny čtyři měsíce Ostrava 8:50 27. června 2022

Larysa (vlevo) s Emou, Polynou a Vladou u krajanky Olgy, Anna a Arťom (vpravo) | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

Olga Wolfová pracuje jako zdravotní sestra na kardiologii. Její rodinný dům se proměnil na útočiště ukrajinských uprchlíků. „Válčí se na Ukrajině, nepřemýšlela jsem,“ říká Radiožurnálu Olga o svém rozhodnutí ubytovat běžence u sebe doma.

Jednou z uprchlic je i Larysa, matka tří dcer. S osmnáctiletou Vladou, devítiletou Polynou a sedmiletou Emou bydlí u Olgy v malém pokoji v podkroví. Z Kyjeva utekli narychlo autem. „Vzali jsme dokumenty a prchali,“ popisuje Larysa.

Dočasné útočiště našli u Olgy i Anna a Arťom. Matka se synem spí na rozkládacím gauči v obývacím pokoji. „Vždycky přitopíme v krbu, takže na ně jde teplo. Moc soukromí nemají, ale bohužel,“ dodává Olga.

Radiožurnál v pondělí začíná vysílat týdenní časosběrný seriál o rodině malé ukrajinské gymnastky Polyny. Natáčeli jsme čtyři měsíce, abychom na konkrétním příběhu ukázali, jak se ukrajinským uprchlíkům postupně daří začlenit do života v Česku.

Polyna na Ukrajině vyhrávala gymnastické soutěže. „Trénovala každý den až do večera,“ říká hrdě její maminka. Po útěku kvůli ruské agresi a nalezení dočasného bydlení u Olgy začala trénovat v havířovském klubu, kde ji poskytli zázemí, sportovní náčiní i dresy.

„Jsme strašně rádi, že přišla mezi nás, protože ukrajinské gymnastky jsou na opravdu vysoké úrovni. Myslím, že se vyrovná naším patnáctiletým holkám,“ říká trenérka gymnastek Lucie Hýžová.

„Přišla v teplákovce. Kraťasy a tílka, v kterých ostatní cvičí, neměla. Holky jí zatím nějaké půjčily, ale samozřejmě jí koupíme nové,“ doplňuje.

Polynina talentu si všimly i ostatní gymnastky. „Je dobrá, má zpevněnější nohy,“ říká jedna z dívek. „Chtěla bych se s ní kamarádit, ale jelikož neumím ukrajinsky, tak je to těžké,“ dodává. Kvůli rozdílu v jazycích s Polynou zatím i trenérka komunikuje „rukama a nohama“.

Polyně to ale radost nekazí. Na trénincích sice působí zakřiknutě, ale doma svým sestrám nadšeně líčila, že má už konečně trenérku.

Její matka Larysa je šťastná, že našla gymnastický klub, který odpovídá jejím představám. Nyní si hledá byt poblíž havířovské sportovní haly.

Polyna zatím dochází do klubu pouze na tréninky. „Co se týká závodů, to se uvidí, jak to bude dál. Ale to bychom tady měli úplně bombu,“ raduje se Hýžová.

Polyna začíná trénovat v Havířově | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas