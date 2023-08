Ukrajinští uprchlíci zápolí s nejistotou i formuláři. Neví, zda po změně pravidel získají podporu

Někteří ukrajinští uprchlíci se podle neziskových organizací ocitají bez státní podpory. Nově na ni totiž už nedosáhnou, jiným peníze zatím nepřišly kvůli špatně vyplněnému formuláři. Nová pravidla pomoci platí už víc než měsíc. Změnil se výpočet takzvané humanitární dávky a s ním i formulář pro žádost o pomoc. A právě s ním někteří běženci zápolí. Pro pomoc pak chodí třeba do klatovské pobočky Člověka v tísni. Praha 14:36 8. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změnil se výpočet takzvané humanitární dávky a s ním i formulář pro žádost o pomoc | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úřad práce bude mít čísla o vyplacených dávkách a jejich výši až v polovině srpna. Kolika lidí se problém s pozdním vyhodnocením žádosti bude týkat, lze tedy zatím jen těžko odhadovat.

Na solidárním příspěvku na ubytování uprchlíkům vyplatily úřady práce asi 2,66 miliardy korun Číst článek

Podle mluvčí úřadu Kateřiny Beránkové už všechny přijaté žádosti do konce července zpracoval.

Před změnou pravidel dostávalo humanitární dávku podle dat ministerstva práce a sociálních věcí asi 150 tisíc ukrajinských uprchlíků. To je zhruba polovina z celkového počtu běženců v Česku.

Uprchlíci se díky tomu ocitají bez peněz a nevědí, s jakou podporou můžou do příštích měsíců počítat. Podle Blanky Tollarové z Migračního konsorcia uprchlíci teprve teď zjišťují, kolik peněz opravdu od státu jako příspěvek dostanou.

Jiná pravidla navíc od začátku července platí pro takzvané zranitelné skupiny běženců. Kromě dětí, seniorů a starých lidí jsou to třeba i lidi pečující o děti do 6 let nebo lidi se zdravotním postižením.

Pokud ještě nemají žádost o dávku vyhodnocenou, tak podle Tollarové neví, jestli jim byla zranitelnost uznaná a jestli tím pádem mají nárok na ubytování zdarma.