Začlenění ukrajinských žáků mohou školy hradit z evropských peněz. Stejně tak i podporu českých dětí

Aby se mohli ukrajinští uprchlíci plnohodnotně začlenit do společnosti, měli by se co nejrychleji naučit česky. Na adaptační a jazykové kurzy pro ukrajinské děti vláda vypsala dotační výzvy, ve kterých je miliarda a 500 milionů korun. Školy ale mohou použít také evropské peníze. Praha 21:00 26. června 2022

Ukrajinky Arina a Viki nastoupily na začátku dubna na Obchodní akademii Kubelíkova v Praze. Každý týden mají sedm hodin češtiny. Jednou z lektorek je němčinářka a ruštinářka Šárka Kyselá.

Začlenění ukrajinských žáků mohou školy hradit z evropských peněz.

Přiznává, že učit Arinu a Viki je pro ni práce navíc, na druhou stranu má ale s výukou češtiny pro cizince oproti jiným kolegům zkušenosti - proto taky kurzy vede. Děvčata studují obor sportovní management. Zatím mají upravený rozvrh.

„Našim žákyním jsme vytvořili redukovaný rozvrh. Mají jen některé předměty - matematiku, informační technologie. Učí se psát všema deseti. Potom jsme zredukovali výuku zeměpisu, dějepisu, základy přírodních věd,“ říká ředitelka školy Barbora Smutná.

Aby mohly být plnohodnotnými studentkami, musí češtinu zvládnout. Dva měsíce na to ale nestačí. „Na tom jsme se shodli všichni, že oni momentálně nejsou schopni se na sto procent začlenit do výuky na střední škole. Oni by potřebovali projít nějakým intenzivním kurzem. Sedm hodin za týden je určitě málo, potřebovali by čtyři pět hodin denně, aby se někam dostali. Tohle je hodně pomalé,“ říká učitelka Šárka Kyselá.

Pomoc pro další studenty

Obchodní Akademie požádala o peníze na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem z Národního plánu obnovy. V lednu na to dostala přes sto tisíc korun. Z nich financuje kurzy češtiny pro obě Ukrajinky i pomoc pro další studenty.

„Děti, které jsou ohroženy školním neúspěchem, nebo děti ze sociálně slabých rodin či děti, které mohou mít nějaké psychické problémy v souvislosti s pandemií se odpoledne domluví s vyučujícím. Může chodit jeden žák, může se vytvořit i skupina žáků. Letos jsme to využili pro maturanty, protože byli dva roky pouze online,“ popisuje ředitelka Smutná.

Podle ministerstva školství zatím české školy vyčerpaly asi třetinu z miliardy korun, která je na doučování dětí po distanční výuce vyčleněná. Zbývá ještě přes 600 milionů. To, že tyto evropské peníze pomáhají taky k integraci Ukrajinců, je zcela v pořádku.

„Jakým konkrétním způsobem je doučování organizováno, je na řediteli jednotlivé školy. Naším cílem je všechny žáky integrovat, a z toho důvodu nevyčleňujeme prostředky speciálně na podporu ukrajinských žáků a studentů,“ zdůrazňuje mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

Doučování po distanční výuce se loni podle údajů ministerstva školství účastnilo téměř čtvrt milionů žáků. To je ale jen 22 procent z těch, kteří na něj měli nárok. Doučování organizovalo 94 procent základních a středních škol. Kolik z nich peníze využilo i pro ukrajinské běžence, bude jasné až na konci roku.