Ukrajinští Romové se přesunuli od brněnského nádraží. Původní prostor nechalo město oplotit

Na pozemku u Koliště hasiči v pátek odpoledne postavili tři velkokapacitní stany, jsou tam i mobilní toalety a cisterna s vodou. Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek už v pátek odpoledne uvedl, že se do určeného prostoru přesunulo asi třicet lidí. Jde o Romy z ukrajinsko-maďarského pomezí, mnozí přijíždějí do Česka kvůli výplatě dávky a poté se zase vracejí. Stany jsou zabydlené, na oplocení se suší prádlo, v místě pobíhají děti či jezdí na koloběžce. Prádlo se suší i na stanech. Kolik lidí ale bylo ve stanech, nebylo možné odhadnout.

Travnatý ostrůvek před nádražím mezi kolejemi a vozovkou, kde v posledních dnech desítky Romů přebývaly, město nechalo oplotit. V místě zůstaly jen nějaké kartony, sem tam papíry či jiné odpadky. Do prostoru u Koliště se Romové přesunuli dobrovolně.

Podle zástupce ředitele městského ředitelství Policie ČR Milana Janíka nepředstavovali romští uprchlíci před nádražím bezpečnostní riziko, objevovaly se jen drobnější případy narušení veřejného pořádku. „Nemáme zaznamenáno, že by se tady dopouštěli trestné činnosti, nemáme oznámen jediný případ,“ řekl v pátek Janík.

„Město nemá žádné páky na to, aby sem tito lidé nepřijížděli, nemůžeme ovlivnit ani to, že dostávají dávky, protože na ně prostě mají nárok,“ řekla v pátek novinářům brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Zdůraznila, že nejde o stabilní skupinu uprchlíků, lidé průběžně přijíždějí a odjíždějí, zdrží se pár dní. Podle Vaňkové situace u nádraží nebyla dobrá.

„A je to výrazně nekomfortní situace pro občany města Brna,“ uvedla primátorka. Město se tak podle ní rozhodlo nabídnout Romům jiné místo, a to právě v blízkosti železničního nádraží i úřadu práce v Křenové ulici, kam chodí kvůli vyplacení dávky. Uvedený pozemek je dlouhodobě připravený pro výstavbu, avšak zůstával nevyužitý. Asi třicet lidí se do stanů podle Poňuchálka přesunulo od nádraží v pátek odpoledne. Vše je dobrovolné, lidé mohou kdykoliv odejít. Vaňková už v pátek připustila, že pokud se Romové přesunou, město nejspíš nechá jejich dřívější místo pobytu před nádražím oplotit, aby se tam nevraceli.