Ukrývali parašutisty, partyzány i zbraně. 22 lidí dostalo od ministra obrany vyznamenání

Z rukou ministra obrany si vyznamenání osobně převzala například sedmadevadesátiletá partyzánka Božena Kopcová. Za svého otce pak dostal medaili Antonín Burdych. Bylo mu osm let, když nacisté během heydrichiády vyvraždili jeho rodinu. Před gestapem totiž ukrývala posledního žijícího parašutistu z výsadku Silver A telegrafistu Jiřího Potůčka.

„Cesta byla zbrocená tatínkovou krví, protože utíkal před gestapákama. Chtěl upozornit Potůčka, aby věděl, že tam jsou," vyprávěl Radiožurnálu Antonín Burdych, co se stalo 30. června roku 1942 nedaleko jeho domu v osadě Končiny na Trutnovsku. Burdychova otce Němci dopadli a později na následky šesti střelných ran zemřel. Výsadkář ale varování dostal a ukryl se.

Jenže Němci se vrátili a přinutili Burchyova dědečka, aby před jejich zraky prohrabal celý seník. Právě tam se parašutista skrýval. Byl ale připravený a začal střílet. Paradoxně mu pomohlo, když omylem zasáhl i Antonínova dědečka.

„A ten se kácel, padal ze schodů a gestapáci, co byli za ním, tak spadli všichni dolů. Takže měl čas proběhnout čtyři metry po půdě, skočit dolů tři metry a pak se v obilí, v žitě skrýval. Utekl od baráku až do Pardubic. Jenže tam ho zastřelil český četník," dodal Burdych, který krátce poté přišel o celou rodinu kromě bratra. Sourozence ale nacisté rozdělili, a tak se už nikdy nesetkali.

Nerozhodují svaly, ani síla hlasu

Vyznamenání zlaté lípy si převzala také sestra Karla Nesnídala, který parašutistům ze stejného výsadku získával důležité informace. Za to ho nacisté později popravili.

Osobně si pak pro medaili přišla Božena Kopcová, která letos oslavila 97 let. Také ona pomáhala parašutistům a v hájence na Třebíčsku spolu s manželem skrývali i partyzány. „Každý se mě ptá, jestli jsme se báli, nebo nebáli. Byli jsme mladí, byla jsem velice vlastenecky vychovaná," řekla už dřív pro Český rozhlas Božena Kopcová, která si jednou také včas všimla, že k jejich domu míří Němci a ukryté muže včas varovala.

Odvahu a charakter těchto lidí ocenil ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO: „Kolikrát u nás panuje povědomí, jako že jsme se nikomu nikdy pořádně nepostavili. To není pravda. Dnes tu byla paní na vozíčku, která se svým manželem na vesnici schovávala parašutisty, vysílačku a zbraně pro partyzány. A ti mohli jít kdykoli takříkajíc ‚ke zdi‘. A to nenápadná drobná stařenka, do které byste to neřekli. To je pro mě vždycky zážitek, že odvaha se neměří velikostí svalů a silou hlasu, ale je to přesně naopak."

Vyznamenání dostali také vojáci za vzornou službu nebo desetinásobný mistr Evropy v terénní motocyklové soutěži a vítěz třiatřiceti soutěží mistrovství Evropy Květoslav Mašita. V barvách benešovské a pražské Dukly působil 26 let. A jako vůbec první Čech se dostal mezi Legendy Mezinárodní motocyklové federace.