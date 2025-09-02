Ulevit přetížené dopravě v rozkopané Jihlavě má na startu nového školního roku městská doprava zdarma

Platební terminály v trolejbusech i autobusech jihlavské MHD jsou až do 5. září mimo provoz. V krajském městě je totiž hromadná doprava po celý pracovní týden zadarmo. Město tím chce v době uzavírek a omezení motivovat místní, aby nechali doma auta a ulevili tak provozu. Bezplatnou jízdu během prvního školního týdne využívají jak studenti tak i dospělí, zjistil Český rozhlas Vysočina.

MHD v Litoměřicích jezdí už 5 let zdarma

Městská hromadná doprava (ilustrační foto)

„Ano věděli jsme, že je zdarma. Využili jsme toho, protože jsme se báli, že budou plné silnice a nakonec to není vlastně tak hrozné,“ říká paní Markéta z Jihlavy s tím, že jim to pomohlo vyhnout se kolonám. „Vyplatí se nám to dobře, protože odvedeme dceru do školky, nastoupíme u školky a jedeme se synem do školy. Takže nám to vychází krásně,“ doplňuje Markéta, která vyměnila auto za městský autobus pro zbytek pracovního týdne.

V Jihlavě je dočasně MHD zdarma

Na zastávce na Žižkově ulici stojí středoškoláci, kteří čekají na spoj směr Helenín. Viktorie a Zuzana vědí, že lístky řešit nemusí. „Já jsem to věděla z novin, říkali to na intru. Ale šlo to mimo mě, kdyby mi to neřekly holky, tak já o tom vůbec nevím. No já jsem jí to řekla! Takže asi tak. Už mám v plánu rozhlásit, že to jezdí v klidu,“ vykládají pobaveně studentky.

I kdyby si cestující chtěli koupit nebo označit lístek, nepodaří se jim to. Terminály jsou odpojené. „Já jsem se tam svojí kartou řidiče nepřihlásil, aby tam lidi nemohli platit,“ potvrzuje řidič trolejbusu na lince G a dodává, že o bezplatné MHD vědí lidé zhruba v padesáti procentech.

Terminály zůstanou odpojené ještě čtyři dny, tedy do 5. září včetně. Město bezplatná doprava vyjde na nižší statisíce korun.

