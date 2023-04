Median: 62 procent Čechů se nebojí, že jim umělá inteligence vezme místa. Má zastat práci v kanceláři

Umělá inteligence už dokáže generovat texty nebo vytvářet obrázky. Její budoucí vývoj navíc slibuje mnohem víc. Podle světové investiční společnosti Goldman Sachs by například mohla v blízké době nahradit stovky milionů pracovních pozic se znatelnou úsporou nákladů. Jak Češi umělou inteligenci vnímají, zjišťoval průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Praha 6:00 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V otázce rizik nebo přínosů umělé inteligence je podle Medianu česká společnost rozdělená. 45 procent dotázaných zastává názor, že přínosy převažují nad riziky. Patří mezi ně především mladší lidé, vysokoškolsky vzdělání a také voliči koalic Spolu a PirStanu.

Je to reálná fotka, nebo dílo umělé inteligence? Vyzkoušejte si, jestli poznáte rozdíl Číst článek

Riziko v umělé inteligenci naopak spatřují ve větší míře senioři nad 60 let, lidé se základním vzděláním nebo ekonomicky neaktivní. Častěji jde také o voliče SPD a Přísahy. Zajímavé je i to, že jen necelá čtvrtina dotázaných si myslí, že má dostatek informací a v tématu umělé inteligence se dobře orientuje.

Většina dotázaných se neobává, že by je umělá inteligence mohla připravit o práci. Znatelné rozdíly jsou ale v tomto případě mezi respondenty podle dosaženého vzdělání.

„31 procent respondentů se obává o svá pracovní místa, 62 procent respondentů se o ně neobává,“ dodává konkrétní čísla ředitel agentury Median Přemysl Čech.

„Vysokoškoláci v 67 procentech případů nemají obavy o ztrátu zaměstnání, naopak mezi těmi, kdo mají obavy, jsou spíš lidé se základním vzděláním nebo lidé s nižším stupněm vzdělání,“ vysvětluje Čech.

Z pohledu politických preferencí se o svou práci kvůli nástupu umělé inteligence nejméně obávají voliči ČSSD a koalice Spolu. Naopak větší obavy sdílejí podle Medianu voliči SPD a Přísahy.

Vojenství a školství

Češi by nejraději využívali umělou inteligenci při kancelářské práci. Představit si to dokáže přes 70 procent respondentů. Více než polovina dotázaných také uvedla, že by mohla sloužit jako náhrada za úředníky při komunikaci s úřady. O něco menší procento lidí si myslí, že by se měla využít v oblasti služeb.

Sociolog: S pětinou profesí umělá inteligence neudělá nic, jinde podle studií dokáže zastat polovinu činností Číst článek

Naopak velký problém má většina respondentů s angažováním umělé inteligence ve vojenství.

„Lidé jsou velmi silně proti tomu, aby se umělá inteligence využívala ve vojenství, to podporuje pouze 24 % respondentů. Trochu je pro mě překvapivé, že jsou lidé i proti využívání umělé inteligence ve školství. Tady je souhlas na úrovni 31 procent,“ popisuje Přemysl Čech z Medianu.

Tři čtvrtiny dotázaných v průzkumu agentury také uvedly, že souhlasí se státní regulací vývoje umělé inteligence. Pro regulaci se ve větší míře vyslovují ženy, lidé ve věkové kategorii od 45 do 59 let, podnikatelé nebo voliči ANO a SPD. Proti státní regulaci jsou naopak častěji mladší lidé, studenti a voliči Spolu.

Umělou inteligencí by v celosvětovém měřítku mohly být v blízké době ohrožené stovky milionů pracovních míst. Nahrazení lidí umělou inteligencí by se podle investiční společnosti Goldman Sachs totiž projevilo značnou úsporou nákladů.