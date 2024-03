Politické strany objevují před eurovolbami umělou inteligenci. Pomáhá s videi, fotkami, texty i daty

1. Je to jednoduché. My skutečně neplánujeme používat jakékoli produkty, které by vygenerovala umělé inteligence, takže neplánujeme to. Pro nějaké vnitřní účely, třeba úpravy textů, to si umím představit. Ale s cílem, abychom využili umělou inteligenci k tomu, aby nám třeba udělat portrét nebo nedej bože vytvořila nějaký fake news. To absolutně.

2. Žádná pravidla pro kampaň, která by zahrnovala AI nemáme. Tato věc přišla relativně nedávno. Ale my jsme ani takto kampaně nevedli. My jsme spíš vedli ty kontaktní. Snažíme se s lidmi komunikovat. AI nepoužíváme a nikde to nemáme označeno. Ale zároveň máme kodex hnutí a ten samozřejmě počítá s důstojným chováním as s tím, že nebudeme nikoho poškozovat. Takže určitě bychom tento nástroj nepoužívali na to, abychom, abychom vytvářeli něco, co není pravda.

3. Ano. Samozřejmě. To prostě do politiky nepatří. Asi nikdo nechce, aby se to dělo jemu. Takže je to neetické. Závazek dát můžeme. Byť to, nemáme nikde stanoveno, tak to považujeme za etické hodnotové minimum.

4. Jediné, co můžeme dělat, jediný způsob, je to dát na sociální sítě a označit, že to není pravda. Nahlásit u provozovatelům sítí, na kterých se to ukáže. Asi není možné reagovat, pokud by se toto šířilo třeba řetězovými e-maily. To jste samozřejmě vždycky na kratší straně toho provazu. Jediný, co můžeme dělat, je zkrátka komunikovat s platformami a našim fanouškům na sociálních sítích a říct, že to není pravda. V tuto chvíli se projednává akt o umělé inteligenci na evropské úrovni. Ten počítá s tím, že jakýkoli audiovizuální výtvor měl mít označení, aby uživatel prostě jednoduše věděl, že tento obrázek vygenerovala umělá inteligence. Až tu bude za pár let fungovat, tak by to mělo být jednoduché. Kdyby tam bylo takové video, tak automaticky by u toho byl nějaký symbol, který by jasně mohl uživatel varovat, že to je riziko, že to nemusí být realita, protože to vytvořila umělá inteligence.

5. Přímo u voleb ne. Zrovna nedávno jsme zaznamenali video pana předsedy Babiše. Já, když jsem ho viděl, tak mi po pěti vteřinách bylo jasné, že obsah slov absolutně neodpovídá našemu programu. Takže jsem to identifikoval. Pak jsem se soustředil na artikulaci. Když, ten kdo to viděl, se soustředil, tak mohl asi poznat, že tam něco nesedí.