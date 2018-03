Studie: Ještěd potřebuje dvě nové akumulační nádrže pro umělé zasněžování, plnit se budou celý rok

Na Ještědu v Liberci lze zajistit dostatek vody k zasněžování skiareálu i v případě jeho plánovaného rozšíření. Musejí se ale vybudovat další dvě akumulační nádrže. Na jejich naplnění bude potřeba v srážkově průměrném roce asi deset měsíců. Vyplývá to z výsledků hydrologické studie, kterou si nechala vypracovat liberecká radnice. Liberec 21:41 21. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněžné dělo, zasněžování (ilustrační foto) | Foto: JerzyGorecki/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Jeden z výstupů studie říká, že budeme muset vodu – protože jí není úplně tolik – jímat víceméně celý rok,“ řekl ve středu novinářům ekonomický náměstek primátora Jan Korytář (Změna pro Liberec).

Kolik zaplatí skiareály za zasněžování? Částka zůstává nejasná, chybí údaje o odběru vody Číst článek

V současnosti skiareál využívá jedinou akumulační nádrž Bucharka s kapacitou zhruba 12 tisíc metrů krychlových, přičemž potřeba je kolem 43 tisíc metrů krychlových. Retenční nádrž se plní vodou ze Slunného potoka a při plném výkonu děl a tyčí vystačí voda na tři dny zasněžování. Pro zasněžení ještědského areálu je tak potřeba nádrž až čtyřikrát naplnit. Nyní se proto k zasněžování částečně využívá i pitná voda, což výrobu sněhu prodražuje v sezoně o statisíce korun.

Městský skiareál od letošní sezony provozuje společnost TMR Liberec, která plánuje rozšíření střediska. Pokud plány uskuteční, potřeba bude až 230 tisíc metrů krychlových. Podle studie by bylo reálné na Ještědu vybudovat dvě retenční nádrže o objemu až 250 tisíc metrů krychlových. Jedna o objemu 50 tisíc by mohla vzniknout vedle stanice Horské služby u dolní lanovky a větší u konečné tramvaje pod lanovkou Skalka.

Nutná změna územního plánu

Problém s dostatkem vody může nastat ve srážkově podprůměrném roce, autor studie proto navrhuje rozšíření povodí Slunného potoka za využití silničních příkopů. „Je tady ještě možnost převádění vody mezi toky, což je ale finančně náročné,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Karolína Hrbková (Změna). Vodu by bylo možné přečerpávat z Ostašovského potoka nebo Rašovky.

Stát chce zdanit vodu na umělý sníh. Vlekaři varují před zdražením skipasů Číst článek

Studie podle Hrbkové bude jedním z podkladů pro změnu územního plánu. Bez změny nebude možné retenční nádrže vybudovat. Jejich cena se odhaduje na 57 milionů korun. Vybudovat se bude muset i vodovodní řad a čerpací stanice. Celkové náklady autor studie odhadl na 300–350 milionů korun.

Ve skiareálu na Ještědu je přes devět kilometrů tratí se třemi lanovkami a pěti vleky. Největším nedostatkem jsou úzké sjezdovky. TMR plánuje jejich rozšíření a vybudování nové modré sjezdovky pro rodiny s dětmi, která na severní straně není. Do pěti až šesti let chce společnost do modernizace areálu dát až 700 milionů korun.