Zemřel Miroslav Zikmund. Slavnému českému cestovateli bylo 102 let

Ve věku 102 let zemřel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Zikmund, kterého v roce 2014 prezident Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka, byl známý díky cestám po světě, jež podnikl se svým spolužákem z vysoké školy Jiřím Hanzelkou. Společně jako první autem pokořili Núbijskou poušť, projeli přes stovku zemí a přivezli desítky tisíc metrů filmových materiálů. Praha 11:17 2. prosince 2021

Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. Za jeho první delší cestovatelské dobrodružství lze považovat jeho cestu na Podkarpatskou Rus, kterou podnikl ve svých asi šestnácti letech.

Po maturitě v roce 1938 začal studovat Vysokou obchodní školu, kvůli nacistické okupaci a válce ale studia zakončil až v roce 1946.

Při zápisu na vysokou školu se dal do řeči s Jiřím Hanzelkou, jemuž se zmínil o svém plánu cestovat po světě.

Na svou první cestu do Afriky se vydali v roce 1947 s Tatrou 87, která je vystavená v Národním technickém muzeu v Praze.

Z pražských ulic dojeli do marocké Casablanky, přes Egypt a Súdán poté až do Etiopie. Autem jako první na světě pokořili Núbijskou poušť.

Po překonání Afriky se přesunuli do Jižní Ameriky, kde se z Argentiny dopravili do Mexika. Tam jejich cesty na čas skončily – kvůli zranění Hanzelky i železné oponě, která jim nedovolila dostat se do USA.

Z jejich cest Československý rozhlas odvysílal více než 700 reportáží.

Nárůst popularity

Sláva cestovatelů mezitím v Československu obrovsky narostla. O 44 procestovaných zemích vzniklo několik knih, reportáží i besed.

Následovaly cesty do Asie a Oceánie, poté se dvojice připravovala navštívit Austrálii. Jenže přišlo období normalizace. Jejich výpravy a veřejný život tak ukončil rok 1968 a kritické pojednání o Sovětském svazu, které společně sepsali.

Znovu vyjet za hranice a vydávat knihy mohli až o dlouhých 21 let později, po pádu komunistického režimu. Hanzelka onemocněl a Zikmund tak sám navštívil Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, ale i Sibiř nebo Srí Lanku. Za své dílo cestovatelé obdrželi Cenu E. E. Kische a také českou medaili Za zásluhy.

Rok po smrti Hanzelky v roce 2003 byl Zikmundovi udělen také čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Řád Tomáše Garrigua Masaryka.