Za uplynulé století se českým mužům prodloužil život průměrně o 29 let. Ženám o víc než 32 let. Nejrychleji rostla střední délka života po obou válkách a v padesátých letech, kdy se v Československu, stejně jako ve většině Evropy, prosadila všeobecná zdravotní péče. Preventivní očkování a rozvoj antibiotik tehdy snížily úmrtnost na tuberkulózu – hlavní příčinu úmrtí mezi válkami – téměř na nulu.

Důvod je spíš sociální, než biologický: od padesátých let se na struktuře úmrtnosti ostřeji projevil životní styl. Chlapci, jinoši a mladí muži víc riskují, proto jsou častěji oběťmi auto- a jiných nehod. Je u nich také násobně vyšší počet sebevražd než u dívek. Po padesátce se rozdíly v životosprávě začnou projevovat na zdraví. V neprospěch mužů, kteří častěji pijí a trpí obezitou.

Rozdíly v délce života ve světě Češi se dnes dožívají 76,2 let, Češky 82,1 let. Se šestiletou propastí mezi muži a ženami patří Česko k zemím s nadprůměrným rozdílem ve střední délce dožití. Nejvyšší rozdíl – přes 11 let – je v Rusku, nejnižší v zemích subsaharské Afriky. U nich je ale příčinou kratší délka života mužů i žen, „optimální“ rozdíl je proto třeba hledat v rozvinutých zemích s vyšší délkou života. U nich se rozdíl pohybuje mezi třemi a šesti lety. Ve většině zemí se ovšem propast pomalu zmenšuje, například Britové odhadují , že délka dožití obou pohlaví se srovná v roce 2032. Osa x: střední délka života mužů. Osa y: střední délka života žen. Zdroj vizualizace: Wikipedie

„U kouření je vývoj odlišný,“ vysvětluje Jan Holčík, profesor sociálního lékařství v penzi. „Za první republiky kouřily jen právničky, architektky nebo lékařky, u žen to byla výjimečná záležitost. Chlapi navíc tabák fasovali na vojně, takže kouřili všichni kromě těch, co se vrátili s takovou tuberkulózou, že už to nešlo.“

„Na konci dvacátých let tabáková lobby podpořila kampaň, kde se cigaretám říkalo torches of freedom, pochodně svobody. Spojovala kouření se svébytností, samostatností, nezávislostí. To vedlo ke snížení rozdílů v kouření mezi muži a ženami, postupně se to začalo obracet a dnes kouří dívky víc než chlapci,“ dodává.

„Škodlivost kouření se se podařilo věrohodně prokázat až v šedesátých letech. Epidemiolog Richard Doll zjistil, že to nejhorší, co se může Britům stát, je kouření. Bál se to publikovat, kolegové ho ale přesvědčili, že je to jeho povinnost. Nakonec to vydal a nestalo se vůbec nic. Jeho zásluhou však dnes britští doktoři patří k nejméně kouřícím lékařů na světě – pod tři procenta,“ uzavírá Holčík.

Se zpožděním kopírujeme Západ

Vliv kouření lépe odhaluje dánsko-nizozemská studie, která zkoumá možnosti vizualizace úmrtnostních dat. Ohraničený obláček na datech z Anglie a Walesu od padesátých do konce osmdesátých let podle autorů ukazuje na vyšší úmrtnost v důsledku kouření u mužů, kteří dospívali mezi válkami. V pozdějších generacích začaly kouřit i ženy a nadbytečná úmrtnost u mužů vlivem kouření téměř zmizela.