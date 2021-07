Karlovarský hejtman: Zařazení západočeských lázní do seznamu UNESCO by bylo zadostiučinění

Celkem 11 evropských lázeňských měst společně usiluje o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jsou mezi nimi i Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Pro hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka z Karlovarské občanské iniciativy by šlo o osobní zadostiučinění. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mluvil i o tom, jak se nejmenší český kraj vyrovnává s covidem i jak je na tom s očkováním. dvacet minut radiožurnálu Karlovy Vary 22:04 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Zítra (v sobotu, pozn. red.) má výbor Světového dědictví UNESCO rozhodnout o finálním zápisu 11 lázeňských měst na seznam UNESCO, včetně Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní. Jak je to pro vás důležité?

Je to důležité i pro mě osobně, byla by to obrovská radost. Byl jsem u všeho od roku 2010, vedl jsem mezinárodní skupinu starostů, která zpracovávala nominační dokumentaci. Bylo by to pro mě zadostiučinění, bylo to opravdu hodně práce.

Pro kraj a lázeňská města by to byla obrovská přidaná hodnota v jejich zviditelnění se, UNESCO znamená etalon kvality. Jsou tam jen pozitivní dopady.

Oněch 11 lázeňských měst tedy usiluje o zápis společně a nekonkurují si, rozumím tomu správně?

Ano, vznikla rodina 11 evropských lázeňských měst, která postupují společně. Na seznam budou zapsána jako celek. A to je unikátní.

Vítají to i vaši obyvatelé?

Obecně ano, zvláště v této době, kdy čekáme na výraznější restart turistického ruchu a lázeňství. Před covidem tu navíc panovala obava, abychom nebyli zahlceni jednodenními návštěvníky, kteří se tu otočí na pětníku a zase odjedou.

Pokud se zápis na seznam UNESCO podaří, tak to bude pro všechny obrovská deviza, samozřejmě i pro podnikatelský sektor.

Jak lázeňství ve vašem regionu poznamenala pandemie?

Strašně. Na rok jsme byli vyřazeni z klasického lázeňského života, lázně byly až na výjimky zavřeny. Vedlo to k uzavírání hotelů, z nichž některé dosud neotevřely, vedlo to i k odlivu odborníků, nejen lékařských, ale i fyzioterapeutických, do jiných odvětví. Návrat k normálu bude dlouhý a složitý.

Kdy Karlovarský kraj spustí očkování bez registrace? Jaká je vlastně na západě Čech epidemiologická situace? A za jakých podmínek se letos bude konat karlovarský filmový festival? Poslechněte si celý rozhovor.

