Den připomíná noc, chybí nám dezinfekce a respirátory, říká lékař z uzavřeného Uničova

Žádné zvuky, neslyšíte auto, podíváte se z okna, vidíte maximálně dva lidi. Nálada je napjatá. Tak popisuje situaci z uzavřeného Uničova lékař Čestmír Vybíhal, který pracuje u záchranné služby v Rýmařově a částečně také jako anesteziolog na jednotce ARO. Podle něj ve městě už několik dní zcela chybí dezinfekce. Starosta obce Radek Vincour z ODS slibuje, že v pátek odpoledne by se situace měla zlepšit a dezinfekce by se měla do domácností dostat. Uničov 13:47 20. března 2020

Jak jste se o uzavření obce dozvěděl?

Od syna. Volal nám, že ho zastavila policie, kolem půl šesté ráno. Nečekali jsme to. Měl jsem mít v pondělí večer noční službu v Rýmařově na zachránce, tak jsem volal své nadřízené, pak na hygienické stanice. Až kolem druhé jsem se dozvěděl, že můžu do práce. Měl jsem službu za kolegu, který byl pryč.

Vy tedy můžete chodit do práce?

Zdravotníci nemohli, ale ve čtvrtek už někteří lékaři a zdravotní sestry od nás mohou jezdit do nemocnice do Šternberka, protože je potřeba vystřídat ty, co slouží téměř nepřetržitě.

Co mi ale opravdu vadí: jsem v kontaktu s lidmi, kteří v tamní nemocnici pracují. Je to nejbližší nemocnice pro lidi z těchto uzavřených oblastí. Jenže zdravotní personál této nemocnice nemá vůbec respirátory. Lékaři i sestry mají dosud pouze obyčejné roušky, které si berou, třeba když jdou na operační sál. (Mluvčí nemocnice Radka Miloševská zatím dotazy nezodpověděla - pozn. red.)

Vy jezdíte se záchrankou, máte respirátory?

My ano. Ale pokud dovezeme někoho s příznaky do nemocnice a lékař ho má vyšetřit, tak je v první linii.

Jaká je u vás ve městě nálada?

Lidé venku nejsou. Den vlastně připomíná noc. Žádné zvuky, neslyšíte auto, podíváte se z okna, vidíte maximálně dva lidi. Nálada je napjatá. Ale každý člověk to snáší jinak.

Jak vy osobně to zvládáte?

Jsem doma se ženou a 19letým synem. Zpočátku ty zprávy člověk hodně sledoval, chtěl vědět, co se děje, teď už tolik ne. Pouštíme si muziku, filmy, jezdím na spinningovém kole. Vycházíme ven jen v nejnutnějších případech s rouškou. Jen do obchodu a lékárny. Jsem momentálně na dovolené, měl jsem jet do Chorvatska na kola. Ale to padlo. Platí pro mě výjimka, takže když bude potřeba, někdo vypadne ze služeb, tak můžu okamžitě nastoupit.

Máte ve městě dost roušek?

Řeší se to lidovou tvořivostí, všichni šijí roušky. Respirátory nemáme vůbec. Co tu ale není a opravdu chybí, tak to je dezinfekce. Není v obchodech ani v lékárnách, košíky nejsou dezinfikované, obchody se nemají jak dezinfikovat, nefunguje to ideálně.

Přitom jsme oblast, která je jednou z nejvíce zasažených, tak by sem přece měla být distribuována aspoň nějaká větší pomoc. (V pátek odpoledne by měla dezinfekce rozvážena, přislíbil starosta města Radek Vincour z ODS. Zdravotníci by měli také dostat respirátory - pozn. red.)

‚Nenakazili se schválně‘

Ví se u vás ve městě, kdo je nakažený koronavirem? Čelí kvůli tomu nějakým nepříjemnostem?

Tady panují fámy, kdo co a jak. Zpočátku ti nakažení lidé byli nezodpovědní, podcenili situaci a neuvědomili si, že může jít až o život. Je ale třeba říct, že ti lidé se nenakazili schválně, jen si zpočátku neuvědomovali to riziko. Žádné výpady proti nim jsem ale nezaznamenal.

Zásobování obchodů funguje normálně?

Problém byl zpočátku, ale už se to dostává do normálu.

Kolik je v současné době nakažených?

Kolem desítky. Pozitivních je ale daleko víc, než je číslo, které máme. Ale protože nejsou protestování, tak nejsou v oficiálních statistikách. Zkrátka počet nakažených bude odpovídat tomu, kolik se jich bude testovat.

Aktuálně ale nevím o tom, že by se nějací noví lidí testovali. Ovšem, pokud je to zdravý člověk, má příznaky chřipky, tak ať hlavně zůstane doma a je vlastně jedno, jestli je pozitivní nebo negativní. Pokud ale bude dušný a půjde mu o život, tak to už musí volat 155. (Podle starosty testování probíhá, ale zatím pomalu. Lidé podle Vincoura musí být trpěliví - pozn. red.)

Máte nějaké zprávy, jak dlouho bude vaše město v izolaci?

Myslím si, že minimálně měsíc. Jen doufám, že se trochu zlepší ten amatérismus. Tedy aby si lidé mohli vydezinfikovat ruce, když jdou do obchodu a aby se mohli dezinfikovat košíky. Přesně takhle se totiž může nákaza dál přenášet.

