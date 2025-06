Unikátní trojřadé stromořadí platanů v Protivíně, podle nějž se jmenuje i pivo, je Alejí roku

Stromořadí platanů nominoval do soutěže Alej roku protivínský pivovar už potřetí. A tentokrát to vyšlo. „Jsme obrovsky potěšení, je to pro nás velká čest, protože takhle nádhernou alej by měli znát všichni. A když si vezmeme, že spousta našich pradědů ještě nebyla na světě, když se tato alej sázela, tak je to prostě obrovská historická i ekologická hodnota,“ říká sládek Michal Voldřich.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alej roku 2024 si v Protivíně prohlédl Petr Kubát

Platanová alej je jedním ze symbolů města Protivín. Podle ní má svůj název i místní pivo. „Dříve to bylo buď Protivínské, nebo Schwarzenberské pivo. Od roku 1973, takže relativně pozdě, se pivo nazývá Platan, v té doby se začala vařit jedenáctka,“ potvrzuje Michal Voldřich.

Historie stromořadí sahá až do roku 1885. „Je zajímavé tím, že se jedná o trojřadou alej. Alejí najdete v Česku poměrně dost, ale trojřadá se běžně nevyskytuje. V této koncepci, v tomto rozsahu je to skutečně něco mimořádného. Ty stromy vytvořily takovou jednolitou masu, jednolité koruny a je to velice výrazná dominanta okolí,“ uvádí dendrolog Petr Kunce.

Některé platany mají obvod kmene až 300 centimetrů. „U platanů je to normální, ony dorůstají poměrně velkých rozměrů. Mohou se dostat ještě přes 400 centimetrů. Jsou dobře zakořeněné, mají srdčitou kořenovou soustavu, jsou odolné a nejsou příliš napadené nějakými houbami či parazity, kteří by je likvidovali,“ dodává dendrolog.

V anketě Alej roku 2024 dostaly protivínské platany přes tisíc hlasů. „Byla to jediná alej v tomto ročníku, která se přehoupla přes tisícovku hlasů. Alej na druhém místě měla něco přes 700 hlasů. Toto stromořadí v Protivíně je podle mě významné i tím, že ho nominovala firma, místní pivovar, a že je vlastně téměř v areálu té firmy. To je také unikát, že se firma s dlouholetou tradicí o stromy stará společně s městem,“ připomíná Marcela Klemensová z pořádajícího sdružení Arnika.

Do dalšího ročníku soutěže Alej roku mohou lidé nominovat svá oblíbená stromořadí do 4. června.