Unikátní zdravotní trojškolí v Praze končí. Pražské arcibiskupství z budovy dostalo výpověď
Kvůli rozpadu desetiletí trvající spolupráce mezi zřizovateli tří středních škol teď stovky studentů čelí nejistotě. Neví totiž, kdy a zda vůbec budou moct svůj obor dokončit. Řád Kongregace dcer božské lásky, kterému patří společné sídlo škol nedaleko Karlova náměstí, odvolal sdílenou ředitelku institucí. Zdravotnické škole zřizované Arcibiskupstvím pražským poté doručil výpověď ze společně užívaných prostor platnou k září 2026.
Červnový konec školního roku na „trojškolí“ v Ječné žáci neslavili tolik jako jejich vrstevníci na jiných středních v Praze. Vysvědčení některým podepsala pouze zástupkyně ředitele a na zdech okolo tříd stále visely transparenty podporující dlouholetou ředitelku Marii Šikovou.
„Kluk říkal, že jsou ve škole nějaké protesty, že o velkých přestávkách pochodují na dvoře s transparenty, a ukazoval mi to v telefonu,“ popsala pro iROZHLAS.cz Markéta, matka studenta Střední odborné školy sociální svaté Zdislavy, jak se poprvé dozvěděla o tom, že se na škole chystají zásadní změny.
Na třídních schůzkách jen o pár dní později už jednostranné vyhlášení konkurzu na pozici společné ředitelky řešila většina rodičů, zdála se jim bezdůvodná. „Škola je bezvadná v tom, že propojuje všechny školy, pořádají společné aktivity a děti se tam znají napříč školami,“ nechápe Markéta.
Otázky kapacity
Zřizovatel jejich školy, Česká provincie Kongregace dcer božské lásky, soutěž vyhlásil a následně vypověděl smlouvu zdravotní škole Jana Pavla II. pod záštitou pražského arcibiskupství. Důvodem mělo být plánované navýšení kapacity SOŠS svaté Zdislavy.
„S ohledem na rozdílné představy o fungování a možnosti řešení nedostatečných prostor v budově na Ječné, bylo ze strany zřizovatele rozhodnuto o tom, že dosavadní působení tří samostatných škol v jedné budově není především z kapacitních důvodů možné,“ napsal za řád iROZHLASu Pavel Starosta, jeho právní zástupce.
V následujících ročnících plánuje přijímat více žáků do prváku a zrenovovat využívané prostory: „Kongregace, jako zřizovatel školy a rovněž jako provozovatel sociálních zařízení, si uvědomuje potřeby společnosti na zvýšení počtu studentů sociálních oborů,“ píše se ve vyjádření.
Starosta rozporuje i to, že by šlo ze strany opavského řádu o zbrklý nebo neoznámený krok. Nejdříve prý – tak, jak bývá standardem – kvůli končícímu funkčnímu období dosavadní ředitelky Marie Šiklové chtěl vypsat společné výběrové řízení. Se zbylými dvěma zřizovateli ale shodu nenašel, a tak konkurz vyhlásil jednostranně.
Vedením SOŠS pověřila kongregace Patrika Burdu, zbylé dvě školy zatím zůstávají bez vedení. Starosta také redakci potvrdil, že odstěhování Střední zdravotnické školy Jana Pavla II. považují za definitivní.
„Samostatné působení škol bylo sděleno zřizovatelem všem zaměstnancům již v červnu tak, aby se mohli na nastalou situaci připravit,“ doplnil právní zástupce školy.
Složitá komunikace
Jenže problémy s komunikací sesterského řádu vidí i rodiče – včetně těch, kteří mají děti na jím zřizované škole. „Vůbec nevíme, co bude, protože s námi nikdo nekomunikuje,“ popisuje Markéta.
„Sama jsem psala dopis sestře Kláře. Posílala jsem ho i do školy, protože mi na to nikdo v kongregaci neodpověděl,“ říká také s odkazem na provinční představenou řádu sestru Kláru občanským jménem Lýdii Obrusníkovou. Ze školy se měla obratem dozvědět, že v podobné situaci není sama a sestra Klára nekomunikuje ani s nimi.
Kontaktovat sestru Kláru, která podle několika pedagogů v budově patřící kongregaci často pobývá, se během četných demonstrací snažili i zúčastění studenti. Ani ti se ale, podobně jako jejich učitelé, nesetkali s úspěchem.
Obrovská nejistota
Rok a půl trvající lhůta na vystěhování nechává Arcibiskupství pražskému málo času na to, aby pro školu našlo nový areál a celou instituci přestěhovalo. „Po dlouhou dobu žily v této budově všechny tři školy ve vzájemné shodě. Náhradní variantu stále hledáme. Stále se také snažíme se sestrami i jejich představenými v Římě vyjednávat,“ uvedlo arcibiskupství pro iROZHLAS.cz.
„Všechny rodiče i žáky chceme ujistit, že i příští rok bude škola fungovat stejně kvalitně jako doposud,“ apeluje také.
Jenže pokračujícím sporem svůj odchod už zdůvodnila nejméně jedna třídní učitelka. „S lítostí bych vám chtěla oznámit, že vzhledem k aktuální situaci ve škole budu koncem června odcházet na jinou školu,“ stojí ve zprávě pro rodiče, kterou má redakce k dispozici.
„Moc mě to mrzí, jelikož je ve škole perfektní kolektiv a ještě lepší vedení. Bohužel pro mě je nejistota ze strany zřizovatele obrovská,“ píše dále dnes již bývalá pedagožka na trojškolí.
Unikátní struktura třech spolupracujících škol v jedné budově přinášela pedagogům i žákům výhody, při snaze je oddělit ale vyvstávají problémy. Většina vyučujících má uzavřené alespoň dvě smlouvy na částečný úvazek, každou u jiného zřizovatele. Odučí tedy například 20 hodin na střední zdravotnické škole Jana Pavla II. a 20 hodin na Vyšší odborné škole Řádu maltézských rytířů. To už od září 2026 nebude možné.