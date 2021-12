Z Pardubic do Záluží u Litvínova. Do Unipetrolu speciálním vjezdem dorazil velkoobjemový tank

Nadměrný náklad vyjel v pondělí nad ránem z Pardubic, aby krátce po sedmé ráno dorazil do svého cíle v Záluží u Litvínova na Mostecku. Souprava vezla do Unipetrolu velkoobjemový tank, takzvanou výrobní kolonu, dlouhou téměř třicet pět metrů. Do areálu chemičky musela vjet zvláštním vjezdem po odstranění dvou polí plotu.

Záluží (Litvínovsko) 14:02 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít