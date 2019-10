Rektor Zima: Lidé se chovají nemravně a porušují zákony. Mezi 11 000 zaměstnanci tomu nezabráníte

Univerzita Karlova aktuálně řeší jeden zásadní problém. Miloš Balabán, teď už bývalý výkonným tajemník Česko-čínského centra univerzity, si zřejmě zprivatizoval Středisko bezpečnostní politiky, které také vedl.

Měl založit soukromou firmu se stejným názvem a na účet pak čínská ambasáda posílala víc než milion korun za organizování konferencí, ovšem pod hlavičkou univerzity.

Rektor Tomáš Zima byl hostem pořadu Jak to vidí Českého rozhlasu Dvojka. V něm vysvětlil svůj postoj k celé záležitosti.

Pane rektore, zadali jste audit Střediska bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd. Už k němu máte nějaké informace?

Chtěl bych uvést několik věcí na pravou míru. Středisko bezpečnostních studií je součástí Fakulty sociálních věd a toto středisko pořádá celou řadu konferencí, které se týkají jiných věcí, než je Čína. Středisko organizovalo konference k bezpečnostním politikám, k informatice, problematice vody a na další témata.

Centrum vzniklo v roce 2016 jako diskusní platforma zástupců fakult Univerzity Karlovy ohledně spolupráce s Čínskou lidovou republikou. Aktivity a konání konferencí dle mých informací sahají až do roku 2008, takže je to věc, která na Středisku bezpečnostních studií začala probíhat, ještě než jsem byl rektorem.

Myslíte ty aktivity kolem podivného financovaní?

To v tuhle chvíli nemohu říct, ale mohu říct, že konference, které pořádali, byly mnohem dříve. A na různá témata, nejen na vztah Číny. Pro mě je velmi zarážející, že si někdo založí společnost, která se jmenuje stejně jako jednotka, kde je zaměstnán.

Je to vlastně klamání tělem, je to stejná značka, stejný název a stejná problematika. To je potřeba absolutně odsoudit, protože si řada podporovatelů, což jsou velmi seriózní a renomované české instituce, myslela, že podporují jednotku Univerzity Karlovy, nikoliv soukromou společnost.

Dozvěděli jsme se to v minulém týdnu a já nařídil interní audit. Jsem v kontaktu s paní děkankou (Alicí) Němcovou Tejkalovou a běží zadání forenzního auditu externí firmě, která ty aktivity bude prověřovat.

Vím, že je to aktivita dlouhodobá a na Středisku bezpečnostních studií byli z funkcí uvolněni jak doktor Balabán, tak paní tajemnice Kortusová. Teď probíhá šetření, jak je situace rozsáhlá. Pokud bude podezření ze spáchání trestné činnosti, předáme to orgánům činným v trestním řízení.

Lidé, kteří byli v té soukromé společnosti, na univerzitě ještě pracují?

Jsou v pracovním poměru, ale jejich rozhodovací pravomoce jsou v tuto chvíli nulové. Řešíme tyto věci s právníky.

Mravní podnikání

Zdá se, že podobný model jako v případě čínské kauzy, použil pan Balabán i v případě konference Boj o vodu, podle serveru Seznam zprávy také v případě konference Česko a Evropa sto plus. Tam peníze soukromé firmě posílaly SŽDC, Čepro, České dráhy a ČEZ. Konferencí na univerzitě se konají stovky, nemohl podobný soukromý byznys zneužívající univerzitu fungovat i jinde? Dá se to prověřit?

Ty konference pořádají ústavy, katedry, fakulty, univerzita. Někdy je pořádá instituce sama, někdy s profesionální kongresovou agenturou, což je běžná záležitost. Věřím v dobro lidí a věřím, že neporušují etický kodex Univerzity Karlovy. Hledáme mechanismy, jak tuto oblast více zregulovat. Nemůžeme lidem zakázat podnikání a konání činností. To, co tady bylo prováděno, je v rozporu s platnými zákony, právními předpisy, etickým kodexem. Musíme hledat mechanismy, jak tyto činnosti eliminovat. Věřím, že většina lidí se chová slušně a mravně.

Sám jste říkal, že tady se to dělo několik let a nikdo o tom nevěděl. A pokud ano, nikdo nic neřekl?

Asi o tom museli vědět nejbližší spolupracovníci pana doktora Balabána, kteří se na konferencích podíleli. Budeme prověřovat, jestli ještě někdo jiný takovéto aktivity podniká. Jednáme o tom, jak provést nějaký audit, i s externími firmami. Ale jsme ve svobodné společnosti, kdy lidé mohou podnikat, pokud je to podnikání mravné…

Tady podnikali a zneužívali univerzitu...

Dobře, ale kdyby lidé nekradli a neporušovali zákony, tak tady nemusíme mít vězení, policii a státní zastupitelství. Lidé se samozřejmě chovají nemravně, porušují zákony a stát a instituce jsou od toho, aby tomu bránily, ale těžko tomu můžete zabránit při počtu 11 000 zaměstnanců.

Když se vrátím k financování čínskou ambasádu, největším problémem v tuto chvíli je, že čínská ambasáda té společnosti peníze zjevně poskytovala za nějaké služby. Pokud k tomu přidám, že sinologové upozorňovali na určitý propagandistický ráz konferencí, jak příště uhlídat, aby se Univerzita Karlova nestala nástrojem něčích zájmů?

Chci ještě znova zdůraznit: Univerzita Karlova nepřijala žádné finance, žádnou smlouvu. Jedná se o soukromou společnost, to někteří dezinterpretují a matou veřejnost. Druhá věc: Je řada aktivit, které na Univerzitě Karlově probíhají ve spolupráci s dalšími zahraničními subjekty, ať jsou to nadace, Goetheho Institut, velvyslanectví různých zemí… Takže je třeba dbát vyváženého pohledu na svět, umožnit střetávání různých názorových proudů.

Těžko můžeme jednu zemi dát na blacklist, a kdo bude určovat ten blacklist? Je to Ázerbájdžán, je to Rusko nebo je to nějaká africká země? Jsem pro to, že žádný stát nesmí zasahovat do svobody výuky a bádání, ale pořádání setkání a diskuzí na různá témata, nechť se tam střetávají i protichůdné názory.

Co velmocím dovolíme?

Jde o to, jestli na konferencích zaznívaly protichůdné názory. Sinologové z Univerzity Karlovy ze střediska Dálného východu říkají, že ty konference mohly mít propagandistický ráz.

Chci jenom říci, že paní profesorka Lomová, vedoucí tohoto pracoviště, byla od začátku členkou rady Česko-čínská centra a pokud měla nějakou připomínku, tak se za celé tři roky k tomu nevyjádřila. Teď měla připomínku se svým bývalým absolventem, který moderoval poslední konferenci, tak to bylo v zápise.

Ono něco jiného se koná, když sedíte u kulatého stolu s proděkany, profesory a mlčíte a neřeknete, že toto chcete dát do zápisu, když to paní profesorka řekla, tak se to v zápise objevilo. Často potom ti lidé najednou prozřou a začnou říkat něco jiného.

BIS nedávno varovala před tím, že Čína vytipovává důležité osoby v Česku a snaží se je získat na svou stranu. Neukazuje se, že se Čína snaží získat vliv ve střední Evropě a že ta varování mají reálný základ?

Každý stát a každá velmoc, Rusko nebo Čína, se snaží získávat hegemonii ve světě. Čína velmi úspěšně získává vliv v Africe a v Latinské Americe, proč by se nesnažila získávat vliv ve střední Evropě.

Jde o to, nakolik jí to umožníme.

Od toho tady jsou instituce, které mají ve svém poslání hájit zájmy České republiky, ty to mají toto sledovat a upozorňovat na to. My na místech, která jsou z našeho pohledu citlivá, instruujeme zaměstnance, jak mají být opatrní na únik informací kamkoliv jinam, než je chvályhodné pro rozvoj vědy nebo práce u nás. Tato školení a instruktáže probíhají tam, kde se domníváme, že je riziko nějakého zneužití.