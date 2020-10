Univerzita Karlova představila nový test. Kromě koronaviru rozpozná i dva typy chřipky a je rychlejší

Testování na koronavirus by se do konce října mělo zrychlit. Laboratoře by totiž měly tou dobou už běžně používat novou sadu testů, na jejichž vývoji se podílela Karlova univerzita. Kromě onemocnění covid-19 dokážou rozpoznat i chřipku typu A a B. Laboratoře už mohou testovací sady objednávat. Praha 13:56 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronaviru by se do konce října mělo zrychlit. Laboratoře by totiž měly tou dobou už běžně používat novou sadu testů, na jejichž vývoji se podílela Karlova univerzita (na snímku) | Zdroj: Univerzita Karlova v Praze

Podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy technologie zkracuje čas potřebný k testování hned v několika krocích. „Izolace se časově zkracuje dvakrát až třikrát proti jiným technologiím. A co se jedná toho vlastního PCR testu, u té amplifikace je to zhruba asi dvakrát. S tím testem se tak dostáváme na třetinový čas,“ popsal Radiožurnálu.

Od chvíle, kdy vzorek přijde do laboratoře až k samotnému výsledku testu, by to mělo trvat něco málo přes hodinu. V současnosti jsou to zhruba tři hodiny. Měla by se tak zvýšit i kapacita laboratoří.

Cena by měla být stejná jako je dnes, tedy něco málo přes 1700 korun s tím, že člověk dostane výsledky nejen na covid-19, ale také se dozví, jestli má chřipku typu A nebo B.

Pokud pacient bude mít respirační onemocnění a testy neprokážou ani jednu z nemocí, bude jasné, že se jedná o jiné viry, které jsou v populaci na podzim běžné a způsobují nachlazení.

Kromě zkrácené doby a toho, že je to vlastně takový test 3 v 1, tak se nová technologie liší také tím, že je bezpečná i pro ty, kteří pak pracují s odebraným vzorkem. Uloží se totiž do tekutiny – média -, která deaktivuje virus. To znamená, že se tím při nějaké nešikovné manipulaci nemůžou zdravotníci nakazit.

Současně si ale samozřejmě virus ponechává vlastnosti důležité pro to, aby ho přístroje ve vzorku rozpoznaly. Test je také možné používat ve velkých i malých laboratořích. Mohou si ho objednávat už teď, dodací doba je zhruba 48 hodin.