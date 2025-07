Studenti Univerzity obrany založili dronovou letku. Od školy dostali ‚překážkovou dráhu‘ na testování strojů

Univerzita obrany plánuje otevřít nový obor pro operátory dronů. Už dnes ale na škole s bezpilotními prostředky pracují. Tamní studenti si nedávno založili vlastní letku FPV dronů. Tyto malé stroje létají rychlostí až 200 kilometrů za hodinu a k jejich ovládání člověk potřebuje speciální brýle. Škola spolku poskytla zázemí v areálu kasáren Černá pole, kde mladí vojáci můžou trénovat manévry mezi hromadami suti nebo v pobořených budovách. Brno 17:09 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velitel studentské letky FPV dronů Daniel Mahdal na dronovém polygonu Univerzity obrany | Foto: Kateřina Gruntová | Zdroj: Český rozhlas

„Zapojím baterii do brýlí, aby se nastartovaly, takže už běží, teď zapojím baterku do dronu,“ třiadvacetiletý student Univerzity obrany rotný Daniel Mahdal popisuje krok za krokem, jak připravuje ke startu malý stroj se čtyřmi vrtulemi a kamerou. Patří k němu speciální brýle, ve kterých operátor vidí očima dronu.

Daniel právě dokončuje 4. ročník na katedře letecké techniky, která vychovává inženýry pro údržbu armádních letadel a bezpilotních strojů. O drony se ale zajímal už od střední školy. Jeho nadšení si před rokem všiml vedoucí katedry plukovník Josef Bajer a nabídl mu, aby na univerzitě založil studentskou letku těchto strojů.



„Obecně se zaměřujeme na individuální přístup ke studentům, jsme relativně malá škola a díky tomu dokážeme reagovat na jejich silné stránky a podporovat je. Za mě je tato iniciativa perfektní, protože je tady student, který přijde s tím, že všechno umí a má svoje know-how, které může předat instituci,“ pochvaluje si Bajer.

Jako na bojišti

Dronařský „kroužek“ se naplno rozjel letos na jaře a má zatím 16 členů, kteří se každou středu ve svém volném čase schází v areálu brněnských kasáren Černá pole.

Kromě haly, kde můžou stroje testovat v aerodynamických tunelech, a dílny se 3D tiskárnami tu mají studenti i svůj polygon. Tedy jakousi překážkovou dráhu pro bezpilotní stroje, kterou tvoří staré budovy a hromady suti. Tady si operátoři můžou trénovat svou zručnost v prostředí podobném bojišti.

„Polygon vznikl v rámci nové výstavby a přebudovávání v kasárnách Černá pole, původně to bylo odkladiště sutin. Nicméně přišel okamžik, kdy jsme si uvědomili, že to místo má hodnotu, kterou kdybychom chtěli budovat cíleně, tak by to bylo velmi složité. To prostředí tady simuluje podmínky, jak vypadá bojiště třeba na Ukrajině,“ popisuje plukovník Bajer, jak přišel nápad cvičit s drony zrovna tady.

Jak doplňuje velitel studentské dronové letky Daniel Mahdal, v civilním světě se FPV drony využívají třeba pro natáčení záběrů adrenalinových sportů, ve vojenství pak slouží k průzkumu nebo k takzvaným sebevražedným útokům.



„Na dron se přidělá nálož a máte z toho strašně levnou řízenou střelu, normální řízené střely jsou totiž velmi drahé, v řádu milionů dolarů,“ říká Daniel s tím, že jeden FPV dron se dá pořídit pod deset tisíc korun.

Nicméně škola pracuje i s jinými druhy bezpilotních prostředků. Třeba civilní student Univerzity obrany Daniel Miarka používá polygon k trénování neuronových sítí strojů, aby dokázaly být co nejsamostatnější.

„Standardně se to může používat například k automatické kontrole areálů. Tím, že tam je neuronová síť, naučená rozlišit třeba nějaké narušitele nebo poruchy systémů, tak je dron schopen na velicí středisko ukázat i přímo s kamerou, zde vidím nějaký problém - a může to být porucha na kabelech nebo osoba, která vnikla do areálu neoprávněně,“ vysvětluje Miarka svůj výzkum.

Drony stále víc využívá i česká armáda. Také proto by příští rok na Univerzitě obrany měl vzniknout nový bakalářský obor, kde se budou učit budoucí operátoři bezpilotních prostředků pro české vojsko.