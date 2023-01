Univerzita Palackého omezí vztahy s Čínou. V lednu přestane spolupracovat s Konfuciovým institutem

Olomoucká Univerzita Palackého po 15 letech přehodnotila spolupráci s čínským Konfuciovým institutem a během ledna mu vypoví smlouvu. Rozhodnutí je podle vedení univerzity v souladu s mezinárodní a bezpečnostní politikou státu. Olomouc 13:32 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ukončení spolupráce s Konfuciovým institutem je rovněž v souladu se současnou mezinárodní a bezpečnostní politikou státu,“ uvedl mluvčí univerzity | Zdroj: Profimedia

„Univerzita Palackého se v současnosti na mezinárodním poli zaměřuje na intenzivnější spolupráci s jinými zahraničními partnery, zejména pak Spojenými státy americkými či Izraelem,“ vysvětluje vypovězení smlouvy mluvčí univerzity Egon Havrlant.

„Ukončení spolupráce s Konfuciovým institutem je rovněž v souladu se současnou mezinárodní a bezpečnostní politikou státu,“ dodává.

O svých krocích informovala univerzita čínskou stranu už loni v září. Český ředitel Konfuciova institutu David Kosina nechtěl změny komentovat s tím, že patří pod univerzitu a vyjadřuje se za ně mluvčí Egon Havrlant. Podle něj se zatím hledá další forma spolupráce.

„Filozofická fakulta Univerzity Palackého nyní jedná o novém formátu spolupráce s pekingskou univerzitou zahraničních studií,“ přibližuje Havrlant.

Univerzity Palackého v Olomouci ukončí spolupráci s Konfuciovým institutem

Konfuciovy instituty kritizuje dlouhodobě projekt Sinopsis, který sleduje aktuální dění v Číně a debatuje o česko-čínských vztazích. Podle analytika Tobiáše Lipolda měly Konsfuciovy instituty sloužit jako jazyková centra pro výuku čínštiny, podle něj se ale spíše soustředí na propagandu a pokusy o cenzurování svobodné debaty a jsou řízené přímo čínskými stranickými a vládními strukturami.

„Je vidět, že je to aktuální. Univerzita v Olomouci v tom není úplně samotná. Už větší část západní akademické obce si více uvědomuje rizika spojená obecně s akademickou spoluprací s Čínskou lidovou republikou,“ komentuje Lipold.

Konfuciův institut v Olomouci podle Lipolda na sebe upozornil například i tím, že pravděpodobně stojí za překladem a vydáním spisů generálního tajemníka Si Ťin-pchinga.

„Spisy vyšly čistě jako překlad toho originálu bez nějakého kritického komentáře. Takže to v podstatě byla čistá propaganda. Nedalo se to považovat za nějakou hodnotnou publikaci, kterou by měla vydávat univerzita,“ dodává Lipold.

Druhý Konfuciův institut v Česku funguje v Praze při soukromé Vysoké škole finanční a správní. Podle informací projektu Sinopsis varují už několik let před vlivovou hrozbou Konfuciových institutů i tajné služby od americké FBI až po českou BIS.