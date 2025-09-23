Univerzita Pardubice otevírá nové obory i zrekonstruovanou kolej. Ubytuje přes 300 studentů

Univerzitní kampus v pardubických Polabinách po letní pauze znovu ožívá. Na všech sedmi fakultách vysoké školy začíná nový akademický rok a studenti se vracejí do poslucháren a laboratoří. Škola zároveň vítá i několik tisíc letošních nováčků a po víc než roce otevírá také kompletně zrekonstruovaný osmipodlažní pavilon kolejí se třemi sty lůžky.

Zrekonstruovaná kolej Univerzity Pardubice

Zrekonstruovaná kolej Univerzity Pardubice | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Součástí apartmánu je samostatná koupelna se sociálním zařízením a plně vybavená kuchyňka,“ popisuje ředitel správy kolejí a menzy Jan Brotánek. Pokoj má dvě lůžka a poličky, skříně, pracovní stoly a standardní připojení na vysokorychlostní internet.

Poslechněte si celou reportáž o nových studentských kolejích v Pardubicích

„Myslím si, že studenty můžeme přivítat prostředím, které odpovídá jednadvacátému století a jsme za to hodně rádi,“ dodává. Ubytování tady na dvoulůžkovém pokoji apartmánového typu stojí asi 6000 korun měsíčně, běžný dvoulůžkový pokoj se společným zázemím na chodbě stojí o 2000 míň.

Pavilon se začne zabydlovat v pátek. A zájem je podle ředitele Brotánka obrovský, 319 lůžek je totiž velká kapacita.

Deset tisíc přihlášek

Oprava budovy kolejí zabrala třináct měsíců, skončila v řádném termínu a včetně vybavení stála 130 milionů korun. Z větší části pomohla státní dotace. Vysoká škola v Pardubicích ale do nového semestru nevstupuje jen s lepším pavilonem kolejí, otevírá také několik nových oborů a výuku začíná se 7500 studenty.

„Na Univerzitu Pardubice letos nastupuje zcela nově 3700 studujících, z toho 2700 úplných nováčků, kteří začnou studovat bakalářské studijní programy, 950 studujících nastupuje do navazujících magisterských programů a 50 vysokoškoláků startuje doktorské studijní programy,“ potvrzuje mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.

Uchazeči o vysokoškolské studium poslali letos na Univerzitu Pardubice deset tisíc přihlášek. Největší zájem byl o fakultu ekonomicko-správní, Dopravní fakultu Jana Pernera a už pátý rok po sobě i o Fakultu zdravotnických studií.

