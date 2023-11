Začíná univerzitní stávka za klima. Nekonečný ekonomický růst je podle studentů neudržitelný

Na části univerzit v Česku ve středu začíná vysokoškolská stávka za klima, potrvá do pátku 17. listopadu. Stávkovat budou studenti kvůli klimatické krizi, která se podle nich zhoršuje. Chtějí upozornit na neudržitelnost ekonomiky postavené na nekonečném růstu a zahájit společenskou debatu. Do stávky se zapojí studenti v Praze, Brně, Olomouci, Hradci Králové nebo Pardubicích. Uvedli to organizátoři z hnutí Univerzity za klima.

