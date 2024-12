Univerzity nezvládly lépe zabezpečit své prostory, myslí si tři pětiny lidí. Od tragické střelby uplyne rok

Vysoké školy a veřejné instituce by měly mít povinně systém hromadné krizové výstrahy. V případě nebezpečí by všem potřebným rozeslal varovnou SMS. To se domnívá 85 procent společnosti, jak ukázal bleskový průzkum společnosti Median, exkluzivně zpracovaný pro Radiožurnál. Původní zpráva Praha 5:00 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v sobotu uplyne rok | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Názor, že je takový systém potřeba, mají nejčastěji lidé s vysokoškolským vzděláním – 95 procent. Jejich procento klesá podle míry dosaženého vzdělání,“ popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median skupinu, která je o povinnosti zavedení krizového systému přesvědčená.

Stejného mínění jsou z dvaadevadesáti procent studenti a žáci. Bleskový výzkum pořádal Median od 11. do 15. prosince a odpovídalo na něj přes 1000 lidí starších osmnácti let.

Od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v sobotu uplyne přesně rok. Vysoké školy přehodnocovaly a vylepšovaly svá bezpečnostní pravidla a systémy, podle průzkumu se jim to však nepodařilo. Domnívá se to 60 procent respondentů. Častěji si to myslí muži než ženy.

„Domnění, že se školy podařilo dostatečně zabezpečit, klesá s narůstající velikostí místa bydliště odpovídajících. Podle 44 procent lidí bydlících v sídlech do 1000 obyvatel se to podařilo. V sídlech s více než 100 000 obyvateli si to myslí pouze 36 procent respondentů,“ doplňuje Dufek.

Bezpečnostní plány

Všechny fakulty pražské Univerzity Karlovy zavedly například podrobné bezpečnostní plány, jak různé krizové situace řešit. Navíc na nich působí bezpečnostní manažer. Postupně se zavádí taky informační a svolávací systém a v některých budovách plánuje vedení stavební úpravy.

Třeba právě na filozofické fakultě na náměstí Jana Palacha. „Vrátnice se přestavuje, aby byl výhled z ní pro ostrahu přehlednější, aby umožňoval větší přehled o tom, kdo vstupuje, aby umožňoval vrátným rychleji reagovat,“ popsala děkanka Eva Lehečková.

Stavební úpravy zavedly i další univerzity. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně například instaluje do místností západky, aby šlo snáze zajistit dveře. Speciální zámky, které jdou zevnitř zamknout i bez klíče, má brněnská Masarykova Univerzita.

„Vysoká škola polytechnická Jihlava instalovala ve vstupním vestibulu turnikety. Studenti i zaměstnanci procházejí pomocí čipu,“ říká o zabezpečení na jihlavské vysoké škole její mluvčí Martina Tomšů.

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava také posílila ostrahu a přidala kamery. Na většině univerzit studenti i zaměstnanci absolvovali školení nebo cvičení, aby byli na mimořádné události pokud možno co nejvíc připraveni.