Únor v preferencích: sílící ANO se vzdaluje vládnímu táboru. Rozkolísaní Piráti a Motoristé slábnou

Jednoznačně první hnutí ANO a s velkým odstupem za nimi vládní koalice Spolu a hnutí STAN. Tak vypadá půl roku před zářijovými volbami situace ve všech volebních průzkumech a modelech. Klíčová nadále zůstává situace kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny, do této nebezpečné linie ponoru v únoru plně zabředli Piráti. Server iROZHLAS.cz přináší analýzu aktuálního rozložení sil. Analýza Praha 5:00 11. března 2025

„Současná atmosféra je velmi dynamická. Výsledky jsou někdy odlišné, což ukazuje dynamiku v náladách voličů. Průzkumy jsou dělány v jiných obdobích, dnes a denně přichází zprávy, které mají potenciál průzkumy ovlivnit,“ upozorňuje politolog z Metropolitní univerzity Praha Petr Just.

Dominantní ANO

Během února zveřejnily své volební modely agentury NMS Market Research, Ipsos, Kantar CZ a ve svém každotýdenním sběru pokračoval i analytický ústav STEM. Na začátku března publikoval svůj model i Median, sběr jejich dat ale probíhal už v lednu, proto jej tak do únorového přehledu nezařazujeme.

Hnutí ANO oproti minulému měsíci u všech agentur buď zůstalo přibližně na svém, nebo posílilo. Nejvýrazněji v modelu Kantaru, a to dokonce o čtyři procentní body.

„Preference hnutí ANO se tak vrací na úroveň z konce loňského roku a zdá se, že pokračuje jejich mírný rostoucí trend,“ upozornili výzkumníci Kantaru.

I v měřeních analytického ústavu STEM dosahuje ANO dvojnásobné podpory než druhá v pořadí koalice Spolu.

„Na české politické scéně je dlouhodobě nejsilnější hnutí ANO, které jako jediné dosahuje možných zisků nad 30 procent. Hnutí zůstává neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou,“ popisuje za STEM Martin Kratochvíl.

Namísto snižování rozdílu mezi jasně prvním hnutím ANO a jeho konkurencí dochází spíše k rozevírání nůžek a dle aktuálních dat je nyní pravděpodobnější, že ANO složí jednobarevnou vládu, než že by vyhrál někdo jiný.

Vládní strany s problémy

Druhá je ve všech modelech koalice Spolu a třetí Starostové. Zatímco u Ipsosu jde o rozdíl deseti procentních bodů, u jiných agentur jde o zhruba poloviční manko.

Oba současné vládní subjekty v únoru postihly špatné zprávy. Šéfka TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová oznámila, že na podzim v čele strany skončí a do voleb vůbec nepůjde.

„Pro viditelnost strany je to samozřejmě problém. O to víc v situaci, kdy koalice Spolu není favoritem,“ zmínil politolog Lubomír Kopeček.

Starosty by mohlo částečně oslabit to, že se hejtman Libereckého kraje Martin Půta dle soudu - zatím nepravomocně - provinil, protože formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého.

„Hnutí STAN se ocitlo ve velmi nepříjemné situaci, a to v momentě, kdy začalo v preferencích sílit a mělo šanci stát se u voličů první volbou. A nepomůže tomu ani fakt, že pan Půta oznámil, že nebude kandidovat. Politická konkurence to nebude reflektovat,“ míní politolog Just.

Na rozdíl od Pekarové Adamové ale Půta nehrál v celostátní politice STAN významnější roli, a Starostové tak mohou být v tuto chvíli v klidu, stabilizovali se na dvouciferné podpoře.

Mučedník Okamura

Hnutí SPD mírně povyrostlo u NMS, výrazně posílilo v měření Ipsosu, zatímco v Kantaru a STEM zůstalo na svém. Podařilo se mu tak zvrátit klesající trend z podzimu, kdy se po slabších výsledcích v evropských a krajských volbách přiblížilo pětiprocentní hranici.

Dle dat STEM Okamurovo hnutí dál dominuje protestním voličům. „SPD začala vydání Tomia Okamury využívat k tomu, aby ho mohla prezentovat jako oběť politické a policejní šikany. Jako člověka, který je stíhán politickou konkurencí,“ popisuje politolog Just.

V únoru jej totiž vydala Sněmovna ke stíhání. Policie jej viní ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní.

Oslabení Piráti

Pro Piráty byl loňský rok plný špatných zpráv. Na výrazné oslabení v eurovolbách, krach v krajských volbách a odchod z vlády reagovaly celostátní preference, kdy z dřívějších dvouciferných výsledků klesly k pěti procentům a v těchto nebezpečných vodách zůstávají.

V NMS Piráti meziměsíčně klesli z 6,1 procenta na 4,8. Tím se tak v měření jedné z relevantních agentur objevili pod pěti procenty poprvé od roku 2017. „Šok prožívají zejména Piráti, kteří by se nedostali do Poslanecké sněmovny, a vypadá to, že léčba Zdeňkem Hřibem zatím nefunguje,“ popsala politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Právě v měření NMS zaznamenali Piráti veliké oslabení svého voličského jádra, které v únoru dělalo pouze 0,9 procenta přesvědčených voličů.

Stabilní Stačilo!

Kolem pětiprocentní linie ponoru dál oscilují i hnutí Stačilo! a Motoristé sobě. Komunisty vedené Stačilo! má velmi stabilizovanou podporu přesně kolem pětiprocentní hranice, jen u Kantaru dosahuje nižších hodnot.

„Stabilitu jejich výsledku dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM. Příznivci hnutí se nacházejí zejména ve starších věkových skupinách a mezi lidmi bez maturity,“ přibližují výzkumníci STEM.

Kolísaví Motoristé

Velmi rozkolísaná je naopak podpora Motoristů sobě, kteří se v únorových měřeních NMS, Ipsosu a STEM propadli těsně pod pět procent. U Kantaru také oslabili, ale udrželi se na šesti procentech.

Na rozdíl od Stačilo! mají menší jádro přesvědčených podporovatelů, naopak ale mají potenciál zasáhnout širší spektrum voličů.

„Zatímco Stačilo! je nad pěti procenty právě proto, že má silné voličské jádro ve voličích KSČM, tak jádro Motoristů se teprve formuje. Teď nemají výraznou kampaň, když pomineme sociální sítě Filipa Turka. Můžeme čekat, že jestli Motoristé kampaň uchopí dobře, v následujících měsících porostou,“ uvedl ředitel STEM Martin Buchtík.

SOCDEM a Přísaha

V únoru vyšlo najevo i to, že nedojde ke společné kandidatuře komunistů a sociálních demokratů. SOCDEM oznámila, že na kandidátce Stačilo! nebude, protože dle nich hnutí nechce zdůrazňovat levicová témata.

Jak SOCDEM, tak Přísaha – která nyní také hledá, jak a s kým se podzimních sněmovních voleb zúčastní – se v průzkumech preferencí a volebních modelech nadále pohybují hluboko pod pěti procenty.

„SOCDEM se delší dobu nedaří zaujmout své dřívější podporovatele či oslovit nové. Hnutí Přísaha pak nedokázalo navázat na solidní výsledek z loňských voleb do Evropského parlamentu,“ konstatuje STEM.