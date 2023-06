Pátrání po bratrech Pytlounových rozšířila policie na celou Evropu. Rodiče podezírá z únosu

Policie rozšířila do zahraničí pátrání po dvou sourozencích ve věku dva a pět let, které si jejich otec minulý týden ve středu odpoledne vyzvedl v dětském azylovém zařízení v Liberci. Rodiče bratrů Pytlounových podezírá z únosu. Vyplývá to z vyjádření regionální mluvčí policie Ivany Balákové. Liberec 13:13 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 2letý Feruz a 5letý Pavel | Zdroj: Policie ČR

„Pátráme nejenom v České republice, ale i na území celé Evropy a také mimo ni. Služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru v této souvislosti už zahájila úkony trestního řízení pro přečin únos dítěte. Z něj jsou v tomto případě podezřelí vlastní rodiče malých chlapců,“ řekla Baláková.

Chlapci byli do azylového zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc umístěni na základě rozhodnutí soudu, který současně výrazně omezil styk rodičů s dětmi. Otec je 7. června kolem 17.00 vyzvedl ze zařízení s tím, že jdou na procházku. Vrátit je měl do 19.00, což ale neučinil. Jakékoliv informace, které by mohly vést k vypátrání pohřešovaných, lze volat na linku 158.

DÍTĚ V OHROŽENÍ: Policie pátrá po sourozencích z Liberce. Nevrátili se po procházce do azylového domu Číst článek

Pětiletý Pavel Pytloun je přibližně 116 centimetrů vysoký, má světlé rovné vlasy a modré oči. Chlapec odešel z azylového zařízení v modré mikině a v šedých teplákách. Měl šedé boty a červenou kšiltovou čepici s motivem z filmu Auta. Chlapec podle policie trpí poruchou autistického spektra.

Jeho dvouletý bratr Feruz Pytloun je zhruba 92 centimetrů vysoký, má světlé vlasy a modré oči. Na pravé ruce má jizvu. Z azylového zařízení odešel oblečený do modré mikiny a šedých tepláků. Měl sportovní boty značky Puma a modrou kšiltovou čepici s motivem u filmu Tlapková patrola.

Současně pátrají policisté po otci obou dětí, 45letém Pavlu Pytlounovi, který má trvalé bydliště ve Starých Křečanech v okrese Děčín. Podle policie se k dětem přidala i jejich matka Alina Sosliuková.