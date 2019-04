Obvodní soud poslal do vazby dvojici mužů podezřelých z únosu pětileté dívky

Dva muže, které policie podezírá z únosu pětileté dívky, poslal v pátek Obvodní soud pro Prahu 10 do vazby. Uvedla to mluvčí Libuše Jungová. Dívku vytrhli neznámí muži v úterý před 13.00 její babičce z náruče v ulici Vlasty Průchové a naložili do přistaveného osobního auta. Policie měla podezření, že by matka mohla chtít svou dceru odvézt do zahraničí. Podezřelé muže zadrželi kriminalisté v Česku, dívku spolu s matkou vypátrala policie ve Vídni.

