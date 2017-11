Dívka, která se v nákupním centru pokusila unést děti, je na svobodě. Domů odešla s rodiči

„Kriminalisté provedli s dotyčnou úkony vyplývající z trestního řádu,“ popsal mluvčí Hulan s tím, že všemu byli přítomni i zástupci odboru sociálněprávní ochrany dětí. „Jakmile byly provedeny úkony předepsané zákonem, odešla dívka s rodiči domů.“

O první únos se měla nezletilá dívka pokusit v pátek v podvečer. V jednom z obchodů vzala do náruče 18měsíční holčičku a snažila se ji odnést. Sedmiletá sestra děvčátka se snažila únosu zabránit.

„Křičela na celé kolo o pomoc. Tohoto rozruchu si všimla náhodná kolemjdoucí, která únoskyni batole vzala z náručí a posléze ho vrátila mamince. Bohužel únoskyně využila nastalého zmatku a z místa utekla neznámo kam," přiblížil v pondělí Hulan.

Obdobně se odehrál i sobotní incident, kdy se dívka zaměřila na tříletou holčičku. Ta utíkala před matkou a bratrem, dostala se před ně a zmizela jim z dohledu za rohem. „Objala ji a polohlasem jí říkala: 'Promiň, omlouvám se, to bude dobrý'," uvedl policejní mluvčí.

Mezitím matka holčičky vyšla zpoza rohu a dceru vytrhla únoskyni z náručí. „Hledaná opět okamžitě utekla neznámo kam, nicméně maminka tříleté dívenky ji následně popsala téměř totožně jako dívku či ženu z události předchozího dne," doplnil Hulan.

Policie se o obou událostech dozvěděli se značným zpožděním - o páteční v noci na neděli, o sobotní v pondělí.

Okamžitě vyhlásili pátrání, přičemž o spolupráci požádali i veřejnost. V pondělí v podvečer se jim podařilo dívku vypátrat.

„S ohledem na to, že by se mělo jednat o osobu nezletilou, nemůžeme být nijak konkrétní. Osobu máme ztotožněnou, nyní budou následovat další kroky v rámci prošetřování. Uvidíme, co z toho vyvstane, zatím není na místě předjímat,“ uzavřel v pondělí večer Hulan.