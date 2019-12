Čtveřice Čechů unesených v Libanonu neuspěla u soudu, odškodné 40 milionů nedostanou

Stát nemusí platit odškodné 40 milionů korun čtveřici Čechů, které v roce 2015 unesla skupina ozbrojených mužů v Libanonu. Pravomocně o tom v úterý rozhodl odvolací pražský městský soud. Neuznal tak žalobu, ve které muži tvrdili, že české instituce pochybily a mohly únosu zabránit. Podle předsedkyně senátu Jany Knotkové za způsobenou újmu mohli únosci. Žalobci s rozhodnutím nesouhlasí a zváží dovolání k Nejvyššímu soudu. Praha 15:37 3. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čtveřice unesených Čechů | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Určující zásadní příčinou újmy – toho, že byli žalobci od 18. července 2015 do 1. února 2016 uneseni – bylo kriminální jednání únosců,“ prohlásila soudkyně. Potvrdila tak prvoinstanční rozsudek a zamítla odvolání unesených Čechů. Stejně jako obvodní soud se přiklonila k názoru, že se neprokázalo, že by za únos čtveřice mohl stát.

Soudy také uvedly, že zpravodajské služby sice spadají do výkonné moci, ale „nevykonávají státní správu ve vlastním slova smyslu“. Nespadají proto pod zákon, na základě kterého je možné do nich žádat za nesprávný úřední postup odškodnění.

Zajetí v Libanonu

Žalobu k soudu podali čtyři z pěti unesených Čechů – advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří v Libanonu zmizeli v roce 2015. V zajetí byli 199 dní.

Na snímku zleva jsou advokát Jan Švarc, reportéři Pavel Kofroň a Miroslav Dobeš a tlumočník a překladatel Adam Homsi na chodbě soudu | Zdroj: ČTK

Muži tvrdili, že civilní rozvědka měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání požádaly Česko Spojené státy. Švarc zastupoval Fajáda před českými soudy. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění unesených bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA.

Zapojení tajných služeb

V žalobě unesení napadají rozhodnutí, které v jejich věci učinila ministerstva financí, vnitra, spravedlnosti a zahraničí nebo orgány pod ně spadající. Švarc v úterý u soudu zopakoval, že se do akce zapojily tajné služby, které k tomu musely mít souhlas vlády. „K únosu by nedošlo, kdybychom v Libanonu nebyli. A nebyli bychom tam, kdyby nebylo jednání zpravodajských služeb,“ uvedl právník.

Švarc po skončení jednání novinářům řekl, že zamítnutí žaloby i odvolání očekával. Podle něj bude muset rozhodnout Nejvyšší, případně Ústavní soud. U odvolacího senátu žádal, aby věc vrátil k novému projednání. „Myslím si, že by bylo potřeby dát nám šanci svá tvrzení prokázat,“ uvedl. Žalobou podle něj chtěli muži docílit i toho, aby se ze svědeckých výpovědí dozvěděli, co se doopravdy stalo.

Advokát Jan Švarc | Foto: Tereza Chlubná | Zdroj: Český rozhas

Únos Čechů prověřovala také tuzemská policie, která případ odložila. Práce Vojenského zpravodajství v souvislosti s tímto případem se stala terčem kritiky řady politiků i bezpečnostních expertů. Ministerstvo kvůli tomu udělalo analýzu případu, podle které zpravodajci zásadně nechybovali.