Z antimonopolního úřadu odchází část nezávislých expertů. Odvolal je šéf Mlsna

V rozkladových komisích úřadu končí advokátka a expertka na veřejné zakázky Adéla Havlová a expert na otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek. Už v první polovině minulého roku rezignovala kvůli pracovnímu vytížení odbornice na veřejné investice Leona Gergelová Šteigrová, informovaly Seznam Zprávy.

Antimonopolní úřad má řešit komplexnější kauzy, říká Neruda. Ničemu se nevyhýbáme, brání se Mlsna Číst článek

Důvodem odchodu nezávislých expertů z úřadu jsou podle Petra Mlsna úspory. „Změny v rozkladových komisích byly provedeny v návaznosti na škrty v rozpočtové kapitole ÚOHS pro rok 2024, proto byly změny provedeny k 1. 1. 2024,“ řekl serveru.

Kužílek ale jako člen komise bral jednotky tisíc měsíčně. „Za dobu téměř tří let jsem obdržel celkem 31 900 korun. Zúčastnil jsem se prakticky všech jednání rozkladové komise,“ řekl Seznam Zprávám.

Zda Mlsna stavy doplní, není jasné. „Očekával bych, že předseda Mlsna protikorupční organizace vyzve, aby své nominace do rozkladových komisí doplnily. Byl by tak zachován princip zavedený předsedou Mlsnou, že se protikorupční organizace podílí na složení rozkladových komisí. To se však nestalo,“ poznamenal právník Rekonstrukce státu Věnek Bonuš.

Antimonopolní úřad se zabývá ochranou hospodářské soutěže. Zasahuje proti praktikám, které ji narušují jako kartelové dohody, dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek a koordinací veřejné podpory. Od roku 2010 úřad dohlíží i nad dodržováním zákona o významné tržní síle.

Ukládat může i miliardové pokuty. Mlsna řídí úřad od prosince 2020, kdy ho jmenoval tehdejší prezident Miloš Zeman.