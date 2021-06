Autorský svaz Intergram musí zaplatit pokutu 20 milionů. Účtoval hotelům poplatky z prázdných pokojů

Rozhodnutí úřadu je pravomocné. Svaz se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

Antimonopolní úřad potrestal Intergram za to, že od roku 2009 do roku 2014 vyžadoval po hotelech a dalších poskytovatelích ubytování platby za přijímače na pokojích, aniž by bral zřetel na to, zda byl pokoj obsazený nebo prázdný.

Připravujeme podrobnosti.