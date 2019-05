Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal uzavřít smlouvu na rekonstrukci loděnice v Račicích

Národní olympijské centrum vodních sportů nesmí uzavřít smlouvu na druhou a třetí etapu rekonstrukce staré loděnice v Račicích. Zakázal to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jak vyplývá z jeho webových stránek. Národní olympijské centrum vodních sportů vyhlásí soutěž znovu, samotného provozu v Račicích se věc nijak netýká, řekl předseda výboru olympijského centra Dušan Macháček. Brno/Račice (Litoměřicko) 16:59 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světový pohár v kanoistice, ICF Canoe Sprint World Cup Račice 2011. | Foto: Filip Jandourek

Olympijské centrum vodních sportů vypsalo veřejnou zakázku na rekonstrukci staré loděnice loni v září, celková hodnota zakázky měla být 40 milionů korun. Práce byly rozděleny do několika etap, přičemž vybraný dodavatel se podle smlouvy měl zavázat, že po uzavření smlouvy na první část zakázky provede i další dvě etapy.

Úřad se zakázkou začal zabývat na podnět společnosti Klement, která se výběrového řízení zúčastnila. Problém byl podle rozhodnutí Úřadu v té části veřejné zakázky, která se týkala druhé a třetí etapy rekonstrukce.

Podle rozhodnutí úřadu zadavatel, tedy olympijské centrum, nestanovil v zadávacích podmínkách zakázky jednoznačně, zda mají uchazeči při stanovení nabídkové ceny vycházet z projektové dokumentace nebo z výkazu výměr. „V důsledku toho se zadávací podmínky staly netransparentními,“ uvedl v rozhodnutí Úřad.

Proti rozhodnutí úřadu podalo národní olympijské centrum rozklad, předseda úřadu Petr Rafaj jej ale zamítl, a původní rozhodnutí Úřadu potvrdil. „Pasáže zadávacích podmínek nemohou z důvodu netransparentnosti a přenosu nepřiměřené odpovědnosti na dodavatele obstát a je na místě uložení nápravného opatření,“ uvedl v rozhodnutí Rafaj.

Nové výběrové řízení

Rozhodnutí úřadu je pravomocné, kromě zákazu uzavřít smlouvu musí Národní olympijské centrum vodních sportů zaplatit i náklady řízení 30 000 korun. Proti rozhodnutí se nelze odvolat, účastníci ale mohou podat žalobu ke Krajskému soudu v Brně.

„Není to něco, co by jakkoliv paralyzovalo chod loděnice,“ řekl Macháček. S námitkami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se olympijské centrum nyní vypořádá a vypíše výběrové řízení znovu.

„Pouze se tak věc odloží, ale ani to není problém, protože práce mohou začít stejně až po skončení sezony, tedy v říjnu,“ uvedl Macháček.

V rámci druhé etapy se bude stavět zázemí pro celoroční provoz loděnice, tedy zázemí pro trénink, posilovna, fitness a rehabilitace. Třetí etapa spočívá v novém opláštění, výměně oken, izolaci budovy. „Výtka Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se opírala o stížnost jednoho uchazeče, který se pak ani nepřihlásil do soutěže,“ poznamenal předseda olympijského centra.

Pokud se další výběrové řízení uskuteční bez komplikací, hotové by všechny práce v loděnici mohly být během příštího roku.