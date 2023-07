Zakázka za 25 miliard v ohrožení. Antimonopolní úřad zrušil tendr na druhou část metra D

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl na poslední chvíli podané námitce dceřiné firmy Metrostavu a zrušil zakázku na druhou část metra D. Vyplývá to z rozhodnutí, do kterého mohly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz nahlédnout.

Verdikt teď zkoumají právníci dopravního podniku, kteří mohou proti rozhodnutí podat rozklad. Tím se pokusit tendr za desítky miliard zachránit.

Jejich šance na úspěch si ale netroufají odhadovat ani právníci neziskových protikorupčních organizací. „Takové, na poslední chvíli podané námitky mohou mít velmi často obstrukční charakter a mají potenciál tzv. rozbít zadávací řízení, což s sebou nese další průtahy záměru realizace veřejné zakázky,“ říká právnička Rekonstrukce státu Pavlína Hojná. Původní zpráva Praha 15:20 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ještě nedávno měl pražský dopravní podnik velké plány, že začne se stavbou druhého úseku metra D letos na podzim. Mluvčí městské firmy Daniel Šabík napsal, že v takovém případě by se vlaky na čtvrté lince mohly v Praze rozjet do konce roku 2029.

Bude to kolem metra D k dobrému žití? Expertky upozorňují na problémy, které výstavba může přinést Číst článek

Tendr za 25 miliard korun na výstavbu dokončil podnik na začátku prosince. Do soutěže se přihlásila tři sdružení, která tvoří 16 firem z pěti zemí.

Nejlevnější nabídku podle informací redakce podalo sdružení společností ze skupiny Vinci společně s Porrem. Další nabídky přišly od Strabagu a od sdružení společností Hochtief a Subterra, která patří do koncernu Metrostav. Tomu loni v červnu pražský vrchní soud potvrdil tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách.

Do skupiny Metrostav patří i společnost Metrostav DIZ, která jen pár hodin před ukončením tendru podala námitku proti části zadávací dokumentace. Vadila jí pasáž týkající se požadavků na dodavatele výtahů, který musel mít zkušenosti s výtahy pro dopravní stavbu o hloubce 28 metrů. Podle společnosti Metrostav DIZ byl tento požadavek diskriminační.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se věcí zabýval půl roku a 7. července rozhodl: dopravní podnik podle něj vytvořil „bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže“.

„Jako opatření nezákonného postupu zadavadele (…) ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku ‚Provozní úsek ID metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část‘ zadávanou v otevřeném řízení,“ zněl verdikt antimonopolního úřadu. Do rozhodnutí měly Radiožurnál a server iROZHLAS.cz možnost nahlédnout.

Stavba první části metra už probíhá | Zdroj: Profimedia

‚Významné finanční dopady‘



Metrostav se k rozhodnutí úřadu nevyjádřil a neodpověděl ani na dotazy, proč námitku podávala právě jeho společnost Metrostav DIZ, a to těsně před koncem tendru.

Praha si může půjčit 22,76 miliardy korun na výstavbu linky metra D. Schválili to zastupitelé Číst článek

„Myslíme si, že není vhodné jakkoliv komentovat probíhající řízení, a to do doby vydání zmíněného pravomocného rozhodnutí úřadu,“ uvedl mluvčí Radim Mana.

A sdílnější zatím nebyl ani dopravní podnik. Jeho mluvčí Daniel Šabík připustil, že rozhodnutí městská firma obdržela a aktuálně ho zkoumají právníci. Blíže se ale do vydání článku nevyjádřil.

Před měsícem přitom pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz uvedl, že by v případě zrušení zakázky nabrala stavba metra minimálně roční zpoždění a dost by se tím prodražila.

„Mělo by to samozřejmě i významné finanční dopady. Navíc vliv bude mít například i současná vysoká inflace, která se promítne samozřejmě do jakéhokoliv zpoždění,“ uvedl Šabík v odpovědi 20. června.

Dvojí metr?

Redakce oslovila i zbylé dva uchazeče o zakázku. Firma Strabag nechtěla na zaslané dotazy odpovídat. Skupina Vinci s Porrem, která měla podat nejnižší cenovou nabídku, uvedla, že rozhodnutí „vnímá s velkými rozpaky“.

V Praze začala stavba trasy metra D. První část má stát 14,5 miliardy a stát bude za 90 měsíců Číst článek

„ÚOHS řízení zrušil na základě námitky společnosti, která se tendru neúčastnila a navíc je přímou sestrou jiného účastníka řízení. Ten přitom žádné námitky neměl a zřejmě i podmínky řízení splnil, stejně jako ostatní uchazeči o předmětnou zakázku,“ přibližuje mluvčí firmy Vinci Iveta Štočková.

Ta navíc poukazuje na skutečnost, že úřad se ve svém současném rozhodnutí rozchází s tím, které vydal před dvěma lety po námitkách firmy Eurovia při tendru na první část stavby. Tehdy zamítl námitku právě proto, že se v rámci tak velké zakázky týká marginální části dokumentace a navíc ji firma - podobně jako v případě Metrostav DIZ - podala na poslední chvíli.

„Rozhodnutí ÚOHS proto považujeme za zcela nekonzistentní s jeho vlastní rozhodovací praxí a v mnoha směrech účelové. Věříme, že se proti němu bude zadavatel bránit všemi právními prostředky. V opačném případě hrozí městu a jeho obyvatelům výrazné odložení termínu spuštění trasy D pražského metra, které si vyžádá miliardové finanční náklady navíc,“ říká mluvčí s odkazem na nutnou konzervaci první části dokončené trasy, která nebude mít na co navázat.

Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda ale uvedl, že námitky Eurovie a Metrostavu DIZ není možné srovnávat. „Úřad vždy rozhoduje na základě specifických okolností daného zadávacího řízení a v návaznosti na obsah návrhu, na jehož základě bylo řízení zahájeno. U staršího rozhodnutí, na něž odkazujete, se návrh týkal zcela jiné problematiky, obě rozhodnutí jsou tedy neporovnatelná,“ popsal.

Stížnost na prověřování

O tom, jak je celá situace pro dopravní podnik nepříjemná, vypovídá i korespondence, kterou má Radiožurnál a server iROZHLAS.cz k dispozici. Už v květnu si právníci městské firmy stěžovali na průběh prověřování zadávacího řízení antimonopolním úřadem.

Kontrolní úřad: Až třetina peněz na hromadnou dopravu se nevyčerpá, důvodem je i odklad metra D Číst článek

Podle nich totiž ÚOHS neudělal dost pro to, aby v otázkách dodavatelským firmám udržel v tajnosti, že se zajímá právě o zakázku dopravního podniku, čímž měl ohrozit reputaci městské firmy při vypisování budoucích tendrů.

„Zadavatel tak do budoucna reálně přichází o kvalitní dodavatele, kteří by mohli podat nabídky do budoucích zadávacích řízení, ale z reputačních důvodů to raději neudělají,“ vysvětluje právník dopravního podniku s tím, že takto intenzivně prošetřovaná věc „vykazuje všechny znaky šikanozního a kverulatnského jednání a snahy o torpédování seriózně vedeného zadávacího řízení“.

V červnu pak právní zástupci dopravního podniku reagovali i na konkrétní připomínky firmy Metrostav DIZ, která zpochybňovala vybrané pasáže ze zadávací dokumentace, ale i samotný průběh tendru.

Podle korespondence směřovaly připomínky na stanovenou cenu za dodávku výtahů, vyžadované reference pro dodavatelské firmy, ale třeba i na to, v jaké podobě nakonec tyto firmy svou dokumentaci odevzdaly.

„Zadavatel shrnuje, že argumentace navrhovatele (Metrostav DIZ, pozn. red.) opakovaně ukazuje na účelovost jeho postupu, kdy navrhovatel se uchyluje často až k laickým a věcně nesmyslným tvrzením, která vycházejí z gramatiky, nikoliv z reálné znalosti věci,“ odmítli právníci městské firmy a doplnili, že žádají, aby Úřad návrh zamítl neboť „neexistují důvody pro uložení opatření k nápravě“.

Podezřelé rozhodování

Jak ale pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vysvětlují odborníci z protikorupčních organizací, případ je na rozhodování složitější a je proto v tuto chvíli těžké odhadovat, jak celá situace dopadne.

V Praze začala stavba trasy metra D. První část má stát 14,5 miliardy a stát bude za 90 měsíců Číst článek

„Takové, na poslední chvíli podané námitky mohou mít velmi často obstrukční charakter a mají potenciál tzv. rozbít zadávací řízení, což s sebou nese další průtahy záměru realizace veřejné zakázky. Novela má zadavateli zakázat v zadávací dokumentaci podávání námitek proti kvalifikaci či zadávacím podmínkám v době 72 hodin před koncem lhůty pro žádosti či nabídky,“ vysvětluje právnička Rekonstrukce státu Pavlína Hojná.

Vedoucí právník Transparency International Jan Dupák pak upozorňuje, že zrušení projektu za desítky miliard na základě jedné diskriminační podmínky v zadávací dokumentaci budí podezření. „Prostředí veřejných zakázek v Česku je dotčeno velkými korupčními kauzami, kde přesně takovýmto způsobem docházelo k ovlivňování výsledků zadávacích řízení, proto rozhodnutí ÚOHS vede k mnoha otázkám a spekulacím.