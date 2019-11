Každý třetí Čech vysloužilé zářivky netřídí, ale hází do popelnice. Mohou obsahovat toxickou rtuť

Až třetina domácností v Česku špatně třídí vysloužilé zářivky. Zjistil to průzkum kolektivního systému Ekolamp. Přestože světelný elektroodpad patří do speciálních kontejnerů, často končí v popelnicích s ostatními odpadky. Pro životní prostředí je to ale nebezpečné. Úsporné nebo trubicové zářivky totiž obsahují rtuť, která je toxická. Po celém Česku je přitom přes 4 400 sběrných míst. Recykláty se navíc dají dál využít při výrobě. Průzkum Praha 7:26 28. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Každý třetí Čech netřídí vysloužilé zářivky, které tak často končí v popelnici. Některé světelné zdroje ale obsahují toxickou rtuť | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Například osmadvacetiletý Pavel z Berouna třídí veškerý odpad včetně zářivek. „Určitě třídím. Když už se stane, že se rozbije nebo praskne (zářivka, pozn. red.), tak u nás za barákem je sběrné místo vedle popelnic na odpad. Takže tam, kde je elektro, to dávám. Případně do různých elektro obchodů,“ řekl Radiožurnálu Pavel.

Nefunkční zářivky lidé mohou odnést také do sběrných dvorů. Speciální boxy jsou často i v supermarketech a nákupních centrech. Loni Češi vytřídili 720 tun úsporných zářivek, výbojek a LED diod. Zhruba každý třetí je přesto podle mluvčího společnosti Ekolamp Jana Hlaváče vyhazuje do směsného odpadu.

„Je to zvlášť špatně u těch kompaktních zářivek, kde je malé množství rtuti. V okamžiku, kdy by se ty světelné zdroje kumulovaly například na skládkách a rozbily se, tak by rtuť mohla proniknout do životního prostředí. I z toho důvodu se musí rtuť kontrolovaně odebrat,“ uvedl Hlaváč.

Podle něj by se žádný světelný zdroj neměl vyhodit do běžného odpadu, mimo starých „wolframek“, které už ovšem na trhu téměř nejsou.

Při recyklaci světelných zdrojů je podle něj přitom možné znovu využít více než 90 procent materiálů, tedy kov, plast i sklo.

„Ty plasty se dají využít k výrobě třeba pytlů nebo zboží, kde nevadí, že je to plastový recyklát. Sklo se dá opět využít pro výrobu některých skleněných součástek a u kovu je to nekonečný příběh. Ten se dá recyklovat poměrně snadno a dlouhodobě,“ vysvětlil Hlaváč.

Projekt Mars

Recykláty se využívají hlavně v průmyslu a stavebnictví. Se starými nebo nevyužitými žárovkami a LED diodami pracuje i projekt Mars, tedy Mobilní ateliér recyklovaného skla.

Odpadový materiál mění na nové výrobky například v dílně, ve které pod rukama spoluzakladatele projektu MARSu Jiřího Braunera vznikají převážně sklenice nebo také nejrůznější světelné instalace. Při práci kombinuje mimo jiné staré skleněné lahve i vyřazené lustry. Jedná se o takzvaný upcycling.

„Ty lahve jsou různé, většinou od vína. Našel jsem tři věci, starý lustr, který je z takových kroužků, a potom stříbrné lahvičky, krásně tam pasují. Poté mi zbyly ty skleněné lahve,“ vysvětlil Brauner.

Dodal, že se taková lahev ohřívá plamenem o vysoké teplotě, ve skle poté vzniká pnutí a lahev následně praskne. Takto vznikne například sklenička. Ostré hrany se musí vyhladit bruskou, kterou si Jiří Brauner také sestavil z vysloužilých spotřebičů, konkrétně z motoru od pračky. Používá i diamantovou houbičku, kterou namáčí do vody.

Upcycling proniká zároveň do módy. Ze starých džínů návrháři vyrábí nové oblečení nebo třeba šperky. Cílem je zajistit co nejnižší negativní dopad výrobků na životní prostředí. Platí to i v případě světelných zdrojů. Třeba LED dioda vydrží svítit i víc než deset let. Během recyklace se pak využije většina materiálu.