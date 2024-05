Úprava plastiky na Andělu? Přátelství mezi Moskvou a Prahou byla jen propaganda, hájí rozhodnutí Hřib

Pražští radní by se měli v pondělí zabývat možnou úpravou bronzové plastiky s nápisem Moskva-Praha, která je umístěna ve vestibulu stanice metra Anděl. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že vzhledem k chování Moskvy vůči tehdejšímu Československu a nyní k Ukrajině navrhne, aby město podobu díla upravilo nebo zasadilo do nových souvislostí, a to pomocí soutěže. Do té doby vznikne u díla cedule s uvedením na pravou míru, dodal. Praha 12:29 5. 5. 2024 (Aktualizováno: 12:39 5. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plastika Moskva-Praha ve vestibulu stanice metra Anděl | Foto: Radek Vebr | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

O odstranění či úpravě kontroverzního díla odkazujícího na československo-sovětskou spolupráci v předlistopadové éře se v Praze mluvilo opakovaně i v minulosti.

Stanice na lince B byla pod názvem Moskevská otevřena 2. listopadu 1985, na její podobě se významnou měrou podíleli sovětští inženýři.

Nynější jméno Anděl dostala nedlouho po pádu komunistického režimu, v únoru 1990, plastika v ní ale zůstala i po několika rekonstrukcích stanice. Dosud převážil názor, že dílo je součást historie a připomíná podíl sovětských odborníků na stavbě pražského metra.

Hřib ale míní, že plastika je lživá.

„Přátelství mezi Moskvou a Prahou, které tenhle nápis naznačuje, bylo totiž jen vymyšlenou propagandou. V roce 1985, kdy došlo ke zprovoznění stanice Anděl (dříve Moskevská), bylo Československo okupováno Sovětským svazem. A asi se shodneme na tom, že okupant není přítelem. Historie se bohužel opakuje a Rusko dnes opět okupuje velkou část Ukrajiny,“ napsal Hřib.

Je tedy podle něj nejvyšší čas plastiku změnit.

„Hned v pondělí proto navrhnu na radě města, abychom podobu plastiky upravili nebo zasadili do nových souvislostí. Uskutečnilo by se to prostřednictvím výtvarné soutěže ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a Galerií hlavního města Prahy,“ doplnil.

Hřib o plastice začal psát několik týdnů poté, co se na internetu objevila petice za její odstranění.

„S ohledem na dnešní ruskou agresi na Ukrajině je podle nás taková výzdoba naprosto nevhodná. Nápis Praha-Moskva ve vestibulu stanice metra Anděl dle nás odkazuje na jakési přátelské pouto mezi Českou republikou a Ruskou federací. Myslíme si, že takový odkaz zde teď, v době ruské agrese na Ukrajině, rozhodně být nemá,“ zdůvodnil v textu petice její autor Jan Boháč.

Podle Hřiba jeho nynější rozhodnutí s peticí nesouvisí. „Je to shoda okolností. Začali jsme to řešit ještě dávno před peticí,“ napsal.

