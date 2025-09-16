Úpravna v Machníně je hotová. Vodu z ní bude pít až 30 tisíc lidí na Hrádecku a Chrastavsku
Severočeská vodárenská společnost pokročila v zajištění pitné vody pro oblasti ohrožené ztrátou spodní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Dokončila úpravnu vody v libereckém Machníně. Z ní pak bude pitnou vodou zásobována oblast kolem Hrádku nad Nisou a Chrastavy.
Nová úpravna vody je dimenzovaná na zajištění pitné vody pro zhruba 30 tisíc odběratelů, zatím ji ale využije zhruba 20 tisíc stávajících uživatelů, takže je stavěná s rezervou do budoucna.
Až 45 litrů za vteřinu bude moct do vodovodní sítě dodat nová úpravna vody v libereckém Machníně. Poslechněte si podrobnosti
Úpravna má zajistit pitnou vodu hlavně těm nejpostiženějším lokalitám, ve kterých hrozí ztráta spodní vody kvůli těžbě v dole Turów, konkrétně jde o Václavice, Uhelnou, Horní Vítkov a část Hrádku nad Nisou.
Daleko od dolu
Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je úpravna vody v Machníně první dokončenou stavbou financovanou z Fondu Turów.
„Je to nový zdroj, který je tak daleko od dolu, více než 10 kilometrů vzdušnou čarou, že na ten vodní zdroj těžba nemá vliv a neměla by mít vliv ani v budoucnosti. Takže to je nejen náhrada studní pro ty vesnice, kde zatím vodovod nebyl, ale také náhrada zdroje na Uhelné, což je vodní zdroj, na kterém se pokles spodní vody dá demonstrovat poměrně přesně.“
Samotná úpravna stála 167 milionů korun, přičemž bylo nutné nejdříve zbourat tu původní, která už byla zastaralá a kapacitně by situaci nezvládla. Jde tedy o úplně novou stavbu plnou moderních technologií. Nicméně nejde jen o úpravnu. Z ní pak povede 12 kilometrů dlouhý přivaděč vody přes Chrastavu, Bílý Kostel a Václavice až do Uhelné.
Přivaděč je momentálně hotový asi ze dvou třetin a na něj se následně napojí nové vodovody, které se teď budují ve Václavicích a v Horním Vítkově. Celý projekt pak dohromady bude za více než půl miliardy korun.
Úpravna vody se teď bude kolaudovat a pak poběží zkušební provoz, jestli všechny nainstalované technologie fungují tak, jak mají, vysvětlil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.
Rok ve zkušebním provozu
„Pitná voda je legislativou řízená tak, že musí splňovat určité parametry. A když tu vodu navrtáte z nějakého podzemního zdroje, tak musíte hlídat, aby ty parametry splňovala, a musíte ji různě upravovat. Musíte kontrolovat, aby tam bylo to složení pitné vody, které má být.“
Zkušební provoz potrvá necelý rok, tedy do doby, než bude postaven zmíněný přivaděč a vodovody ve Václavicích a Vítkově a také nový vodojem Svatý Ján u Chrastavy.
Z Fondu Turów se mají financovat také opatření proti ztrátě vody na Frýdlantsku. Tam jsou ale přípravné práce pozadu. Frýdlantská vodárenská teprve teď hledá firmu, která vše naprojektuje. To znamená rozšíření úpravny vody ve Frýdlantě a nový přivaděč a vodovody pro Dětřichov a Bulovku. Takže dřív než za rok tam stavební práce nezačnou.