Pětice uprchlíků cestovala taxíkem z Hustopečí do Prahy. Zadržela je policie na D1

„O podezřelých zákaznících nás informovala dispečerka taxislužby s tím, že vůz směřuje po dálnici na Prahu. Tam jsme ho obratem zastavili, zkontrolovali a skutečně narazili na čtyři muže a jednu ženu ve věku mezi 20 a 30 lety,“ uvedl Šváb. Zadržení u sebe neměli doklady.

Policistům řekli, že se přeplavili lodí do Itálie a tam zaplatili 600 eur (asi 15 400 korun) za osobu převaděčům, kteří je měli dopravit do Německa. Po delší přestávce v Rakousku je ale převaděči donutili vystoupit z dodávky v Hustopečích na Břeclavsku a tvrdili jim, že už dorazili do Německa. Když cizinci zjistili, že jim převaděči lhali, chtěli pokračovat v cestě přes Prahu taxíkem.

Policie loni v celém Česku odhalila 4992 cizinců, kteří v Česku pobývali nelegálně. Je to o 254 více než v roce 2017 a o 269 méně než v roce 2016.