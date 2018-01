Vláda by měla v Evropské unii zablokovat přerozdělování žadatelů o azyl, shodli se poslanci

Vláda by při projednávání unijní reformy azylové politiky měla zablokovat zavedení mechanismu pro přerozdělování uchazečů o azyl v rámci států Evropské unie. Vyzvala ji k tomu ve středu Poslanecká sněmovna. Odpovědnost za udělování azylu by si podle ní měly ponechat pouze členské státy. Praha 20:56 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna při hlasování o důvěře vlády. | Zdroj: Reuters

„Sněmovna důrazně odmítá návrh Evropské komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce," shodla se dolní komora po celodenním jednání o azylové reformě.

Na tomto postoji se dohodli zástupci všech devíti sněmovních frakcí a sněmovna ho přijala téměř jednomyslně hlasy 163 ze 165 přítomných poslanců.

Dolní komora vybídla vládu, aby při vyjednávání v Evropské unii prosazovala jednomyslné schvalování změn azylové politiky. Důvodem byla zkušenost se zavedením kvót na uprchlíky, které unie schválila pouze většinově přes odpor Česka a dalších zemí. Těm za nedodržování kvót nyní hrozí unijní sankce.

Sněmovna naopak podpořila zamýšlené změny azylového systému Evropské unie, které by měly do budoucna zabránit zneužívání azylových režimů členských zemí a urychlit návrat neúspěšných žadatelů o azyl do země původu.

