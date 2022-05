Situace na hlavním nádraží je nedůstojná. Slovenský model pomoci je lepší než český, míní Rozumek

Nedůstojná situace na hlavním nádraží v Praze má jediné řešení, a to zapojit Správu uprchlických zařízení. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Právě ona by podle něj měla najít ubytovací kapacity. Zdůraznil také, že slovenský model pomoci je lepší ten český. Rozhovor Praha 13:05 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít romští uprchlíci na Hlavním nádraží v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak víme, Praha oznámila, že už nemá volné ubytovací kapacity, a chce proto přesunout uprchlíky do méně vytížených měst. Je to reálné a dobré řešení?

Myslím, že to reálné řešení je a dobré nejspíš taky. Přece jenom spousta uprchlíků žije v nepříliš vyhovujících nebo stabilních podmínkách, v různých hotelech, v hostelech, kam možná brzy budou chtít přijet turisté. Dalo by se to přirozeně spojit s nabídkami práce, případně s volnými kapacitami škol. Nemuseli by být proti takovému přemístění.

Jak by kraje mohly využít Správu uprchlických zařízení?

Správa uprchlických zařízení provozuje více než 25 let všechna azylová zařízení hromadného typu v Česku. A dělá tu práci velmi dobře, takže si myslím, že nedůstojná situace na pražském nádraží má jediné řešení, a to zapojit Správu uprchlických zařízení, ať najde ubytovací kapacity.

Má na to pracovníky, má na to rozpočet. Myslím, že to hromadné ubytování pro osoby, které nikdo nechce, by měla zajistit Správa uprchlických zařízení.

Co teď Ukrajinci potřebují nejvíc?

Kurzy českého jazyka a stabilní ubytování. Vidíme to včerejší číslo - práci už našlo 50 tisíc ze zhruba 200 000 Ukrajinců. To je fantastický úspěch. Ale potřebují kurzy, a to jak děti, tak dospělí.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý pro Radiožurnál řekla, že jde především o uprchlíky z Ukrajiny romského původu. Jak nejen je motivovat k tomu - kromě práce, jak jste zmínil - aby byli v jiných krajích, než v hlavním městě?

To bude samozřejmě velmi těžké. Třeba slovenský model, kde silný stát nastupuje už za hranicemi a lidi ubytovává, zjistí jejich identitu, zdravotní stav a potom je distribuuje podle toho, kde se najde volná kapacita - kraje, obce nebo soukromníci, se mi zdá mnohem lepší než ten český, kde všichni přijedou na hlavní nádraží a tam se má nezisková Organizace pro pomoc uprchlíkům o všechny postarat. Myslím si, že silný stát na vstupu by v tomto pomohl.

Máte informace, jaká je teď situace s romskými uprchlíky na pražském hlavním nádraží poté, co se v Troji postavilo stanové městečko?

Bohužel se téměř nezlepšila, odešlo jich tam 17, ale spalo nám tam předposlední noc 450 lidí a z toho 250 ve vlaku. Nedůstojná situace pokračuje. Pokud to tak bude dál, tak my z té operace odcházíme a musíme to přehodit na stát. Organizace pro pomoc uprchlíkům nemůže suplovat ministerstvo vnitra.